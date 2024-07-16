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Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Камера была повреждена

Женщина накинулась на журналиста и сломала ему камеру в Новосибирске

16 июля 2024, 05:54
Фото: 1MI
Камера была повреждена
Жительницу Новосибирска обвиняют в воспрепятствовании деятельности корреспондентов, подробности дали в прокуратуре.

Все произошло в марте этого года, когда съемочная группа приехала снимать сюжет в помещение склада на Сибиряков-Гвардейцев. Там осуществилась оптовая торговля.

Журналист хотел взять у женщины комментарий. Та наотрез отказывалась общаться с телевизионщиками. Она выгоняла корреспондентов, не давала им снимать, хотя они имели на это полное право.

Более того, она несколько раз ударила представителя СМИ по спине, а затем нанесла удары по объективу видеокамеры. Был причинен ущерб на 7 тысяч рублей.

Уголовное дело сибирячки направили в суд. Его будут рассматривать по существу.

Видео: прокуратура НСО
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#Эмилия Губарева#Общество#Видео#Новосибирск#Суд#Журналист
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