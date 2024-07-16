Женщина накинулась на журналиста и сломала ему камеру в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
Все произошло в марте этого года, когда съемочная группа приехала снимать сюжет в помещение склада на Сибиряков-Гвардейцев. Там осуществилась оптовая торговля.
Журналист хотел взять у женщины комментарий. Та наотрез отказывалась общаться с телевизионщиками. Она выгоняла корреспондентов, не давала им снимать, хотя они имели на это полное право.
Более того, она несколько раз ударила представителя СМИ по спине, а затем нанесла удары по объективу видеокамеры. Был причинен ущерб на 7 тысяч рублей.
Уголовное дело сибирячки направили в суд. Его будут рассматривать по существу.