АО «РЭС» сменило маркетинговое название на «Россети Новосибирск»

Внедрение нового фирменного стиля компании начнется в июле и будет идти поэтапно. В числе первоочередных мероприятий — адаптация сайта компании, переход на новые

шаблоны документов, обновление вывесок на зданиях и энергообъектах, расположенных в

людных местах или вблизи автодорог. Оставшиеся носители фирменного стиля будут заменять по мере их естественного износа и окончания сроков амортизации в рамках утвержденного бизнес-плана «Россети Новосибирск».