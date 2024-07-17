АО «РЭС» сменило маркетинговое название на «Россети Новосибирск»

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Общие принципы наименования и визуальной идентификации отражают единые подходы компаний Группы к управлению и развитию электросетевой инфраструктуры, качеству предоставляемых услуг.
Внедрение нового фирменного стиля компании начнется в июле и будет идти поэтапно. В числе первоочередных мероприятий — адаптация сайта компании, переход на новые
шаблоны документов, обновление вывесок на зданиях и энергообъектах, расположенных в
людных местах или вблизи автодорог. Оставшиеся носители фирменного стиля будут заменять по мере их естественного износа и окончания сроков амортизации в рамках утвержденного бизнес-плана «Россети Новосибирск».
При этом наименование юридического лица (АО «РЭС») и его банковские реквизиты остаются неизменными. Смена маркетингового наименования компании не повлечёт за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к потребителям и контрагентам.
Напомним, акции АО «РЭС» переданы ПАО «Россети» в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 10 мая 2023 года.
Группа «Россети» — один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. В управлении находятся 2,5 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. МВА. В состав Группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний.
Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») — системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы.