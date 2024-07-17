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АО «РЭС» сменило маркетинговое название на «Россети Новосибирск»

АО «РЭС» сменило маркетинговое название на «Россети Новосибирск»

17 июля 2024, 04:14
Фото: АО «РЭС» («Россети Новосибирск»)
Маркетинговое наименование акционерного общества «Региональные электрические сети» (АО «РЭС») изменилось на «Россети Новосибирск» в рамках интеграции в единую бренд- архитектуру Группы компаний «Россети», сообщили в пресс-службе компании.

Общие принципы наименования и визуальной идентификации отражают единые подходы компаний Группы к управлению и развитию электросетевой инфраструктуры, качеству предоставляемых услуг.

Внедрение нового фирменного стиля компании начнется в июле и будет идти поэтапно. В числе первоочередных мероприятий — адаптация сайта компании, переход на новые
шаблоны документов, обновление вывесок на зданиях и энергообъектах, расположенных в
людных местах или вблизи автодорог. Оставшиеся носители фирменного стиля будут заменять по мере их естественного износа и окончания сроков амортизации в рамках утвержденного бизнес-плана «Россети Новосибирск».

При этом наименование юридического лица (АО «РЭС») и его банковские реквизиты остаются неизменными. Смена маркетингового наименования компании не повлечёт за собой изменений в правах и обязанностях по отношению к потребителям и контрагентам.

Напомним, акции АО «РЭС» переданы ПАО «Россети» в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 10 мая 2023 года.

Группа «Россети» — один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 82 регионах России. В управлении находятся 2,5 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью 877 тыс. МВА. В состав Группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний.

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (АО «РЭС», маркетинговое наименование «Россети Новосибирск») — системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы.

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#Алёна Рогонова#Бизнес#Новосибирск#АО "РЭС"
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