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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 04:14

Updated Сегодня, 04:14

Собака укусила ребенка

Бродячая собака набросилась на школьника в Новосибирской области — мальчику заплатили

17 июля 2024, 04:03
Фото: Изображение Midjourney
Собака укусила ребенка

Бродячая собака искусала школьника в Новосибирской области

В Новосибирской области уличная собака напала на ребенка, подробности дали в прокуратуре.

Все произошло весной текущего года. В поселке Краснозерское ребенок возвращался из школы. В один момент на него напала собака. Она укусила 11-летнего ребенка, который очень напугался пса. Он испытал не только физические, но и нравственные страдания.

Тогда прокуратура через суд потребовала от администрации Краснозерского района компенсацию. Чиновники заключали контракт с организацией, которая отлавливает бездомных собак, а значит и были ответственны за произошедшее.

В пользу ребенка взыскано 30 тысяч рублей. Суд поддержал требования прокуратуры. Моральную компенсацию администрация обязана заплатить в ближайшее время, если еще этого не сделала.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Краснозерский район
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