Бродячая собака набросилась на школьника в Новосибирской области — мальчику заплатили

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:14
Updated Сегодня, 04:14
Все произошло весной текущего года. В поселке Краснозерское ребенок возвращался из школы. В один момент на него напала собака. Она укусила 11-летнего ребенка, который очень напугался пса. Он испытал не только физические, но и нравственные страдания.
Тогда прокуратура через суд потребовала от администрации Краснозерского района компенсацию. Чиновники заключали контракт с организацией, которая отлавливает бездомных собак, а значит и были ответственны за произошедшее.
В пользу ребенка взыскано 30 тысяч рублей. Суд поддержал требования прокуратуры. Моральную компенсацию администрация обязана заплатить в ближайшее время, если еще этого не сделала.