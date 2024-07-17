Четырех человек расстреляли в Новосибирске во время конфликта из-за музыки

Прохожий попросил компанию быть потише, но безобидная просьба обернулась в настоящий скандал. Пистолеты якобы были с двух сторон участников ссоры. Меломаны решили «прыгнуть» в проезжающую мимо маршрутку. Они остановили общественный транспорт, что обернулось еще большим скандалом.