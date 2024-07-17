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Кто стрелял

Четырех человек расстреляли в Новосибирске во время конфликта из-за музыки

17 июля 2024, 01:40
Фото: 1MI
Кто стрелял
В Кировском районе Новосибирска ссора закончилась стрельбой в людей, сообщают очевидцы в соцсетях.

Случилось все на улице Чистякова. На улице отдыхали молодые люди, слушая музыку. В один момент к ним подошел мужчина. Завязался конфликт.

Прохожий попросил компанию быть потише, но безобидная просьба обернулась в настоящий скандал. Пистолеты якобы были с двух сторон участников ссоры. Меломаны решили «прыгнуть» в проезжающую мимо маршрутку. Они остановили общественный транспорт, что обернулось еще большим скандалом.

Детали расстрела остаются неизвестными. В полиции уточнили, что утром 13 июля им стало известно о четырех пострадавших от перестрелки.

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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#Стрельба#Пистолет#МВД
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