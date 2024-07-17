Четырех человек расстреляли в Новосибирске во время конфликта из-за музыки

Posted Сегодня, 01:40
Published Сегодня, 01:40
Modified Сегодня, 01:42
Updated Сегодня, 01:42
Случилось все на улице Чистякова. На улице отдыхали молодые люди, слушая музыку. В один момент к ним подошел мужчина. Завязался конфликт.
Прохожий попросил компанию быть потише, но безобидная просьба обернулась в настоящий скандал. Пистолеты якобы были с двух сторон участников ссоры. Меломаны решили «прыгнуть» в проезжающую мимо маршрутку. Они остановили общественный транспорт, что обернулось еще большим скандалом.
Детали расстрела остаются неизвестными. В полиции уточнили, что утром 13 июля им стало известно о четырех пострадавших от перестрелки.