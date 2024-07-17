Электросамокаты хотят полностью запретить в России

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
Modified Сегодня, 06:37
Updated Сегодня, 06:37
Политик поинтересовался в соцсетях о необходимости запрета электросамокатов. Этот вопрос уже не раз поднимался в стране. Ездить на данном виде транспорта предлагают запретить не только общественники, но и обычные пешеходы, которые устали от наглых самокатчиков, незнающих правил дорожного движения. Проблема актуальная и для Новосибирска.
Вячеслав Володин напомнил, что в Госдуму уже внесен законопроект, благодаря которому водителей двухколесного самоката начнут штрафовать. Правда, за что именно, политик уточнять не стал.
«В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам. Как вы считаете, необходима ли такая мера?», — написал Володин в своем ТГ-канале.
После вопроса он прикрепил опрос, пишет телеканал Саратов 24. Большая часть россиян выступает за запрет самокатов, половина не видят в них ничего плохого, а третьим все равно. Голосовало уже больше 300 тысяч человек.