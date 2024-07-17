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Published Сегодня, 06:35

Modified Сегодня, 06:37

Updated Сегодня, 06:37

Самокаты могут запретить

Электросамокаты хотят полностью запретить в России

17 июля 2024, 06:35
Фото: atas.info
Самокаты могут запретить

Электросамокаты могут навсегда исчезнуть с новосибирских улиц

Инициатива о полном запрете электросамокатов появилась в России, об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Политик поинтересовался в соцсетях о необходимости запрета электросамокатов. Этот вопрос уже не раз поднимался в стране. Ездить на данном виде транспорта предлагают запретить не только общественники, но и обычные пешеходы, которые устали от наглых самокатчиков, незнающих правил дорожного движения. Проблема актуальная и для Новосибирска.

Вячеслав Володин напомнил, что в Госдуму уже внесен законопроект, благодаря которому водителей двухколесного самоката начнут штрафовать. Правда, за что именно, политик уточнять не стал.

«В то же время поступают предложения о полном запрете использования такого транспорта для передвижения по улицам. Как вы считаете, необходима ли такая мера?», — написал Володин в своем ТГ-канале.

После вопроса он прикрепил опрос, пишет телеканал Саратов 24. Большая часть россиян выступает за запрет самокатов, половина не видят в них ничего плохого, а третьим все равно. Голосовало уже больше 300 тысяч человек.

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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Россия#Запрет#Самокаты#Электросамокаты
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