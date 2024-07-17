Электросамокаты хотят полностью запретить в России

Политик поинтересовался в соцсетях о необходимости запрета электросамокатов. Этот вопрос уже не раз поднимался в стране. Ездить на данном виде транспорта предлагают запретить не только общественники, но и обычные пешеходы, которые устали от наглых самокатчиков, незнающих правил дорожного движения. Проблема актуальная и для Новосибирска.