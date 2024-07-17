ФСИН опровергла стычку в СИЗО с террористом из Новосибирска

Posted Сегодня, 09:27
Published Сегодня, 09:27
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Конфликт якобы произошел в СИЗО «Лефортово» с обвиняемым в терроризме Далерджоном Мирзоевым*, а также сотрудником изолятора.
СМИ сообщали, что Мирзоев негативно высказался о религии (ислам) с верующим сотрудником. Конфликт якобы перерос в драку. Однако на деле этого не было. Процесс общения сотрудников и заключенных все время фиксируется на камеры.
Напомним, что теракт произошел весной в «Крокус Холле». В тот день террористы начали стрелять по людям. Погибло более 140 человек, еще более 500 пострадали. Злоумышленники скрылись, но их поймали в другом регионе. Всего арестовано 18 человек. Один из фигурантов, о котором идет речь, был несколько месяцев прописан в Новосибирске.
*внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.