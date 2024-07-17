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Posted Сегодня, 09:27

Published Сегодня, 09:27

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Конфликта не было

ФСИН опровергла стычку в СИЗО с террористом из Новосибирска

17 июля 2024, 09:27
Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы
Конфликта не было
Конфликта в СИЗО, где находится предполагаемый террорист из Новосибирска, на самом деле не было, сообщили во ФСИН.

Конфликт якобы произошел в СИЗО «Лефортово» с обвиняемым в терроризме Далерджоном Мирзоевым*, а также сотрудником изолятора.

СМИ сообщали, что Мирзоев негативно высказался о религии (ислам) с верующим сотрудником. Конфликт якобы перерос в драку. Однако на деле этого не было. Процесс общения сотрудников и заключенных все время фиксируется на камеры.

Напомним, что теракт произошел весной в «Крокус Холле». В тот день террористы начали стрелять по людям. Погибло более 140 человек, еще более 500 пострадали. Злоумышленники скрылись, но их поймали в другом регионе. Всего арестовано 18 человек. Один из фигурантов, о котором идет речь, был несколько месяцев прописан в Новосибирске.

*внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Терроризм#Теракт в «Крокус Сити Холле»
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