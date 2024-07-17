ФСИН опровергла стычку в СИЗО с террористом из Новосибирска

Напомним, что теракт произошел весной в «Крокус Холле». В тот день террористы начали стрелять по людям. Погибло более 140 человек, еще более 500 пострадали. Злоумышленники скрылись, но их поймали в другом регионе. Всего арестовано 18 человек. Один из фигурантов, о котором идет речь, был несколько месяцев прописан в Новосибирске.