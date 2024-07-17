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Действия сельского главы нанесли ущерб бюджету в размере 62 млн рублей

Главу сельсовета в Новосибирской области осудили за махинации с бюджетом

17 июля 2024, 11:31
Фото: 1MI
Действия сельского главы нанесли ущерб бюджету в размере 62 млн рублей
Слишком мягкий приговор бывшему главе Озеро-Карачинского сельсовета не устроил прокуратуру, сообщили в региональном судебном департаменте

Чановский районный суд признал Виктора Сырыгина виновным в превышении должностных полномочий и приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

Как установил суд, в 2018 году Сырыгин от лица возглавляемого им Озеро-Карачинского сельсовета заключил с одной из коммерческих фирм муниципальный контракт на реконструкцию насосно-фильтровальной станции в поселке Новояркуль Чановского района. Сумма контракта превышала 157 млн рублей.

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Руководитель нанятого субподрядчика закупил более дешевое оборудование, чем предусматривал контракт, необоснованно завысил стоимость своих услуг, а часть работ и вовсе не выполнил.

По мнению суда, глава сельсовета был хорошо осведомлен о всех нарушениях, однако подписал акт приема и перечислил исполнителям работ всю сумму, предусмотренную контрактом. Сумма ущерба бюджету составила около 62 млн рублей.

Прокуратура посчитала условный приговор необоснованно мягким и подала апелляционное представление.

За подобные преступления главы сельских советов и поселений в регионе часто оказываются на скамье подсудимых. И в большей части случаев их приговаривают к реальным срокам в колонии.

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