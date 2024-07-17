Главу сельсовета в Новосибирской области осудили за махинации с бюджетом

Как установил суд, в 2018 году Сырыгин от лица возглавляемого им Озеро-Карачинского сельсовета заключил с одной из коммерческих фирм муниципальный контракт на реконструкцию насосно-фильтровальной станции в поселке Новояркуль Чановского района. Сумма контракта превышала 157 млн рублей.