Мигрантские кафе массово снес экскаватор на Хилке в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 03:42
Updated Сегодня, 03:42
По словам активистов, они добивались этого четыре года.
«Наконец-то праздник на Хилокской. Загнали технику и сносят хрючевальни. Этого зрелища мы ждали четыре года. Ущипните меня, это сон или нет?» — говорит одна из активисток.
Строения находились по адресу улица Хилокская 8/1. Снос проходил под присмотром главы Ленинского района Александра Гриба.
Расположенные здесь кафе регулярно опечатывали, но особого результата это не приносило. Нелегальные заведения открывали свои двери буквально на следующий день.