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Мигрантские кафе массово снес экскаватор на Хилке в Новосибирске

Мигрантские кафе массово снес экскаватор на Хилке в Новосибирске

17 июля 2024, 03:40
Фото: vk.com/hilokskaya_street
В Хилокском микрорайоне техника снесла самовольные строения, в которых находились точки питания, открытые мигрантами, рассказали местные жители.

По словам активистов, они добивались этого четыре года.

«Наконец-то праздник на Хилокской. Загнали технику и сносят хрючевальни. Этого зрелища мы ждали четыре года. Ущипните меня, это сон или нет?» — говорит одна из активисток.

Строения находились по адресу улица Хилокская 8/1. Снос проходил под присмотром главы Ленинского района Александра Гриба.

Фото: vk.com/hilokskaya_street

Расположенные здесь кафе регулярно опечатывали, но особого результата это не приносило. Нелегальные заведения открывали свои двери буквально на следующий день.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Мигранты
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