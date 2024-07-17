На грани банкротства оказался один из крупнейших застройщиков Новосибирска

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Новосибирская компания «Сендвич», занимающаяся монтажом стальных конструкций, намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением, в котором будет требование о признании банкротом компании «Дискус плюс». Главная причина — невыплаты задолженности.
«ООО „Дискус плюс“ обладает признаками несостоятельности (банкротства), что является основанием для введения в отношении должника процедуры наблюдения и утверждения временного управляющего для проведения мероприятий, установленных Законом о банкротстве для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в сообщении компании, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.
Сумму долга кредитор не раскрывает.
ООО «Дискус плюс» считается головной компании ГК «Дискус», которая принадлежит депутату горсовета Новосибирска Алексею Джулаю. По итогам минувшего года ГК «Дискус» лидировал по объемам жилья, введенного в эксплуатацию.
В апреле 2023 года в отношении Алексея Джулая было возбуждено уголовное дело, связанное с мошенничеством при строительстве жилых домов. Расследование еще не завершено.
В марте 2024 ФНС подала иск в Арбитражный суд региона, попросив признать «Дискус плюс» банкротом. Причина — задолженность 803 млн рублей. Решение по этому иску еще не вынесено.
По данным системы СПАРК, ООО «Сендвич» зарегистрировано в Новосибирске в 1992 году и относится к категории микропредприятий. Основной владелец — Тамара Саблина, ее доля составляет 48,66%. Остальной пакет распределен между тремя физлицами. По итогам 2023 года компания показала прибыль в размере 310 тыс руб.
ООО «Дискус плюс» завершило 2023 год с прибылью в размере 478 тыс руб. СПАРК относит компанию к группе предприятий, у которых имеется высокий индекс финансового риска. На это указывает наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит платежеспособность.
Между тем, деятельностью «Дискуса» весной текущего года заинтересовался глава Следкома Александр Бастрыкин. Это реакция на жалобы покупателей квартир, которые полностью оплатили жилье еще на стадии строительства, но, по их словам, уже несколько лет ждут сдачи домов, возведение которых так и не закончено.
Арбитражный суд рассматривает десятки исков о взыскании задолженности с различных компаний, которые принадлежат Алексею Джулаю. Однако депутат продолжает вести бизнес в сфере строительства.