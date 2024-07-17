atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:06

Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:08

Updated Сегодня, 06:08

Компания занимается застройкой жилмассивов «Плющихинский» и «Просторный»

На грани банкротства оказался один из крупнейших застройщиков Новосибирска

17 июля 2024, 06:06
Фото: 2GIS
Компания занимается застройкой жилмассивов «Плющихинский» и «Просторный»
Кредиторы заявили, что намерены инициировать процедуру банкротства компании «Дискус плюс», принадлежащей новосибирскому депутату Алексею Джулаю.

Новосибирская компания «Сендвич», занимающаяся монтажом стальных конструкций, намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением, в котором будет требование о признании банкротом компании «Дискус плюс». Главная причина — невыплаты задолженности.

«ООО „Дискус плюс“ обладает признаками несостоятельности (банкротства), что является основанием для введения в отношении должника процедуры наблюдения и утверждения временного управляющего для проведения мероприятий, установленных Законом о банкротстве для удовлетворения требований кредиторов», — говорится в сообщении компании, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.

Сумму долга кредитор не раскрывает.

Шесть объектов образования отремонтируют в Новосибирской области до конца года
Узнать подробнее

ООО «Дискус плюс» считается головной компании ГК «Дискус», которая принадлежит депутату горсовета Новосибирска Алексею Джулаю. По итогам минувшего года ГК «Дискус» лидировал по объемам жилья, введенного в эксплуатацию.

В апреле 2023 года в отношении Алексея Джулая было возбуждено уголовное дело, связанное с мошенничеством при строительстве жилых домов. Расследование еще не завершено.

В марте 2024 ФНС подала иск в Арбитражный суд региона, попросив признать «Дискус плюс» банкротом. Причина — задолженность 803 млн рублей. Решение по этому иску еще не вынесено.

По данным системы СПАРК, ООО «Сендвич» зарегистрировано в Новосибирске в 1992 году и относится к категории микропредприятий. Основной владелец — Тамара Саблина, ее доля составляет 48,66%. Остальной пакет распределен между тремя физлицами. По итогам 2023 года компания показала прибыль в размере 310 тыс руб.

Проблемные новостройки: горький опыт покупателей квартир в Железнодорожном районе
Узнать подробнее

ООО «Дискус плюс» завершило 2023 год с прибылью в размере 478 тыс руб. СПАРК относит компанию к группе предприятий, у которых имеется высокий индекс финансового риска. На это указывает наличие признаков неудовлетворительного финансового состояния, которые могут привести к тому, что компания утратит платежеспособность.

Между тем, деятельностью «Дискуса» весной текущего года заинтересовался глава Следкома Александр Бастрыкин. Это реакция на жалобы покупателей квартир, которые полностью оплатили жилье еще на стадии строительства, но, по их словам, уже несколько лет ждут сдачи домов, возведение которых так и не закончено.

Арбитражный суд рассматривает десятки исков о взыскании задолженности с различных компаний, которые принадлежат Алексею Джулаю. Однако депутат продолжает вести бизнес в сфере строительства.

Читайте также:
Новостройки в Октябрьском районе: печальный опыт покупателей жилья в НовосибирскеБолее 33 млн рублей взыскала мэрия Новосибирска со строительной компании «Дискус»Компания депутата Джулая требует в суде 48 млн рублей от мэрии Новосибирска
#Новосибирск#Банкротство#Арбитражный суд#Дискус#Кредиторы#Алексей Джулай
Подпишитесь
Почему почерневшие белки заполонили Новосибирск, объяснил эксперт
Сегодня, 05:44
Назначен новый директор в новосибирском МУП «САХ» — изучаем его биографию
Сегодня, 04:17
Педофила задержали спустя неделю поисков в Новосибирске
Сегодня, 04:15
Отчим ударил младенца об пол в Новосибирске — резонанс дошел до Бастрыкина
Сегодня, 04:04
Бродячая собака набросилась на школьника в Новосибирской области — мальчику заплатили
Сегодня, 04:03
День авиации ВМФ отмечается в России 17 июля — что это за праздник
Сегодня, 03:47