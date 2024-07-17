На грани банкротства оказался один из крупнейших застройщиков Новосибирска

Между тем, деятельностью «Дискуса» весной текущего года заинтересовался глава Следкома Александр Бастрыкин. Это реакция на жалобы покупателей квартир, которые полностью оплатили жилье еще на стадии строительства, но, по их словам, уже несколько лет ждут сдачи домов, возведение которых так и не закончено.