Назначен новый директор в новосибирском МУП «САХ» — изучаем его биографию

Уроженцу Красноярского края Южакову 45 лет. До назначения на должность в Новосибирской области почти пять лет он был финансовым директором ГК «Первый строительный фонд». До этого занимал топовые позиции в крупных компаниях — ООО «Русгидрострой», ОАО «Ростелеком», других.