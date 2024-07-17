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Назначен новый директор в новосибирском МУП «САХ» — изучаем его биографию

Назначен новый директор в новосибирском МУП «САХ» — изучаем его биографию

17 июля 2024, 04:17
Фото: t.me/CAX_54
Александр Южаков приступил к выполнению обязанностей с 17 июля, рассказали в пресс-службе муниципального предприятия.

Уроженцу Красноярского края Южакову 45 лет. До назначения на должность в Новосибирской области почти пять лет он был финансовым директором ГК «Первый строительный фонд». До этого занимал топовые позиции в крупных компаниях — ООО «Русгидрострой», ОАО «Ростелеком», других.

Окончил СибГУТИ с красным дипломом, выпускник инженерно-экономического факультета, аспирант.

1 апреля ФСБ задержала директора регионального оператора по твердым отходам МУП «САХ» Андрея Зыкова. Его обвиняют в растрате 10 млн рублей, за что ему грозит лишение свободы до 10 лет.

Со 2 апреля функции временного исполняющего обязанности директора выполнял Андрей Колмаков.

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#Алёна Рогонова#Новосибирск#МУП САХ
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