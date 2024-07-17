Назначен новый директор в новосибирском МУП «САХ» — изучаем его биографию

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
Уроженцу Красноярского края Южакову 45 лет. До назначения на должность в Новосибирской области почти пять лет он был финансовым директором ГК «Первый строительный фонд». До этого занимал топовые позиции в крупных компаниях — ООО «Русгидрострой», ОАО «Ростелеком», других.
Окончил СибГУТИ с красным дипломом, выпускник инженерно-экономического факультета, аспирант.
1 апреля ФСБ задержала директора регионального оператора по твердым отходам МУП «САХ» Андрея Зыкова. Его обвиняют в растрате 10 млн рублей, за что ему грозит лишение свободы до 10 лет.
Со 2 апреля функции временного исполняющего обязанности директора выполнял Андрей Колмаков.