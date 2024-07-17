Незаконные постройки обнаружили в новосибирском парке «Каменка»

Posted Сегодня, 12:34
Published Сегодня, 12:34
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Муниципальная «Дирекция городских парков», владеющая правами на земельный участок в Дзержинском районе, где второй год идет строительство парка «Каменка», допустило размещение самовольной постройки. Нарушение выявили в ходе выездной проверки сотрудники инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, следует из ответа ведомства гражданской активистке Елене Гавровской, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.
Речь идет о здании так называемого визит-центра. По сути, оно представляет из себя капитальное строение, разрешение на возведение которого не выдавалось. В адрес муниципалитета направлено уведомление «для дальнейшего рассмотрения и принятия решения в рамках компетенции».
«Ситуация становится всё более запутанной. Деньги истрачены, объект не завершён. Кто за это ответит — не понятно. Вроде бы хотели, как лучше, а получилось, как всегда», — прокомментировала редакции ситуацию Елена Гавровская.
Создание парка «Каменка» сопровождают скандалы. Его должны были сдать осенью 2023 года, однако планы были сорваны. В процессе строительства изменили проект, затем сменился субподрядчик. В результате не было освоено 134 млн рублей.
Стройку перенесли на 2024 год, однако и сегодня наблюдатели высказывают сомнения, что удастся уложиться в отведенное время.
Кроме того, выяснилось, что в речку Каменка, в пойме которой располагается парк, сбрасывают неочищенные канализационные стоки из жилых домов, отделения полиции и сооружений, подведомственных ГУФСИН.