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Здание визит-центра построено без необходимого разрешения

Незаконные постройки обнаружили в новосибирском парке «Каменка»

17 июля 2024, 12:34
Фото: «Зеленый Новосибирск»
Здание визит-центра построено без необходимого разрешения
Региональная инспекция Госстройнадзора направила в адрес мэрии Новосибирска уведомление для принятия решения о судьбе самовольной постройки.

Муниципальная «Дирекция городских парков», владеющая правами на земельный участок в Дзержинском районе, где второй год идет строительство парка «Каменка», допустило размещение самовольной постройки. Нарушение выявили в ходе выездной проверки сотрудники инспекции государственного строительного надзора Новосибирской области, следует из ответа ведомства гражданской активистке Елене Гавровской, с которым ознакомился корреспондент Atas.Info.

Речь идет о здании так называемого визит-центра. По сути, оно представляет из себя капитальное строение, разрешение на возведение которого не выдавалось. В адрес муниципалитета направлено уведомление «для дальнейшего рассмотрения и принятия решения в рамках компетенции».

«Ситуация становится всё более запутанной. Деньги истрачены, объект не завершён. Кто за это ответит — не понятно. Вроде бы хотели, как лучше, а получилось, как всегда», — прокомментировала редакции ситуацию Елена Гавровская.

Создание парка «Каменка» сопровождают скандалы. Его должны были сдать осенью 2023 года, однако планы были сорваны. В процессе строительства изменили проект, затем сменился субподрядчик. В результате не было освоено 134 млн рублей.

Стройку перенесли на 2024 год, однако и сегодня наблюдатели высказывают сомнения, что удастся уложиться в отведенное время.

Кроме того, выяснилось, что в речку Каменка, в пойме которой располагается парк, сбрасывают неочищенные канализационные стоки из жилых домов, отделения полиции и сооружений, подведомственных ГУФСИН.

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#Новосибирск#Мэрия#Скандал#Парк Каменка#Самострой
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