Незаконные постройки обнаружили в новосибирском парке «Каменка»

Речь идет о здании так называемого визит-центра. По сути, оно представляет из себя капитальное строение, разрешение на возведение которого не выдавалось. В адрес муниципалитета направлено уведомление «для дальнейшего рассмотрения и принятия решения в рамках компетенции».