Обновить парк вагонов новосибирского метрополитена поручил губернатор

Благодаря содействию правительства Новосибирской области, в столице Сибири продолжается активная работа по обновлению всего общественного транспорта в городе. За последние три года было возобновлено 339 единиц транспортных средств: 190 автобусов, 129 троллейбусов и 20 трамваев. Накануне в Новосибирск прибыл 49-й троллейбус с автономным ходом в рамках национального проекта «БКД». Это завершающая поставка из контракта.