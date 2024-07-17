Обновить парк вагонов новосибирского метрополитена поручил губернатор

Posted Сегодня, 05:52
Published Сегодня, 05:52
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Первый состав из пяти вагонов обещают доставить в Новосибирск в 2025 году, затем парк планируют обновить полностью до 2030 года.
Благодаря содействию правительства Новосибирской области, в столице Сибири продолжается активная работа по обновлению всего общественного транспорта в городе. За последние три года было возобновлено 339 единиц транспортных средств: 190 автобусов, 129 троллейбусов и 20 трамваев. Накануне в Новосибирск прибыл 49-й троллейбус с автономным ходом в рамках национального проекта «БКД». Это завершающая поставка из контракта.
В следующем году планируется закупить еще 80 троллейбусов по лизинговому договору. Кроме обновления парка троллейбусов, в планах на текущий год модернизировать 20 трамваев и дополнительно приобрести новые автобусы.
Правительство Новосибирской области внесло изменения в госпрограмму «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области», уточнив распределение субсидий местным бюджетам с учетом предельных уровней совместного финансирования. При распределении финансовой помощи Новосибирску на развитие метрополитена учитывается наличие объектов метро в собственности города, а также затрат на развитие метрополитена Новосибирска.