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Вагоны обновят

Обновить парк вагонов новосибирского метрополитена поручил губернатор

17 июля 2024, 05:52
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Вагоны обновят
Губернатор Андрей Травников поручил мэрии подготовить необходимые документы для приобретения новых вагонов метро.

Первый состав из пяти вагонов обещают доставить в Новосибирск в 2025 году, затем парк планируют обновить полностью до 2030 года.

Благодаря содействию правительства Новосибирской области, в столице Сибири продолжается активная работа по обновлению всего общественного транспорта в городе. За последние три года было возобновлено 339 единиц транспортных средств: 190 автобусов, 129 троллейбусов и 20 трамваев. Накануне в Новосибирск прибыл 49-й троллейбус с автономным ходом в рамках национального проекта «БКД». Это завершающая поставка из контракта.

В следующем году планируется закупить еще 80 троллейбусов по лизинговому договору. Кроме обновления парка троллейбусов, в планах на текущий год модернизировать 20 трамваев и дополнительно приобрести новые автобусы.

Правительство Новосибирской области внесло изменения в госпрограмму «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области», уточнив распределение субсидий местным бюджетам с учетом предельных уровней совместного финансирования. При распределении финансовой помощи Новосибирску на развитие метрополитена учитывается наличие объектов метро в собственности города, а также затрат на развитие метрополитена Новосибирска.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Правительство#Троллейбусы#Автобусы#Трамваи#Субсидии#Вагоны#Метрополитен#Обновление
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