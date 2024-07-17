Обвиняемый в теракте в «Крокусе» из Новосибирска устроил скандал в СИЗО

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Далерджон Мирзоев* сидит в СИЗО «Лефортово». Там он находится из-за обвинений о терроризме. Весной текущего года в «Крокус Сити Холл» погибли десятки людей — их расстреляли террористы. Сотни пострадали. Один из обвиняемых когда-то жил в Новосибирске. Он имел временную прописку.
Как передает МК, инцидент в СИЗО случился на фоне веры. Мирзоев не согласился с позицией сотрудника изолятора насчет вероисповедания. Он начал критиковать религию, чем привлек внимание оперативного сотрудника.
После ссоры, общение с обвиняемыми и сотрудниками сократили до минимума.
* Внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.