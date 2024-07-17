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Мирзоев возмутился и начал конфликтовать

Обвиняемый в теракте в «Крокусе» из Новосибирска устроил скандал в СИЗО

17 июля 2024, 02:26
Фото: телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы
Мирзоев возмутился и начал конфликтовать
Обвиняемый в терроризме житель Новосибирска поругался в изоляторе с сокамерниками, о чем сообщают источники СМИ.

Далерджон Мирзоев* сидит в СИЗО «Лефортово». Там он находится из-за обвинений о терроризме. Весной текущего года в «Крокус Сити Холл» погибли десятки людей — их расстреляли террористы. Сотни пострадали. Один из обвиняемых когда-то жил в Новосибирске. Он имел временную прописку.

Как передает МК, инцидент в СИЗО случился на фоне веры. Мирзоев не согласился с позицией сотрудника изолятора насчет вероисповедания. Он начал критиковать религию, чем привлек внимание оперативного сотрудника.

После ссоры, общение с обвиняемыми и сотрудниками сократили до минимума.

* Внесен в РФ в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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