Обвиняемый в теракте в «Крокусе» из Новосибирска устроил скандал в СИЗО

Далерджон Мирзоев* сидит в СИЗО «Лефортово». Там он находится из-за обвинений о терроризме. Весной текущего года в «Крокус Сити Холл» погибли десятки людей — их расстреляли террористы. Сотни пострадали. Один из обвиняемых когда-то жил в Новосибирске. Он имел временную прописку.