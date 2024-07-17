Отчим ударил младенца об пол в Новосибирске — резонанс дошел до Бастрыкина

Новосибирец схватил ребенка и ударил головой об пол. Младенец выжил, его срочно доставили в больницу, где оказали всевозможную помощь. Известно, что сожитель был выпивший, а мать ненадолго отошла, а когда вернулась, увидела ужасную картину. Сейчас ребенок в коме.