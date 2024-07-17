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Ребенок выжил

Отчим ударил младенца об пол в Новосибирске — резонанс дошел до Бастрыкина

17 июля 2024, 04:04
Фото: Изображение Midjourney
Ребенок выжил

Дело о попытке убийства младенца в Новосибирске контролирует глава СКР Бастрыкин

В Новосибирске отчим едва не убил младенца, это дело взял под контроль председатель СКР, сообщили в ведомстве.

Все случилось 12 июля. Мужчина, который проживал со своей возлюбленной, укладывал спать ее ребенка. Младенцу всего 10 месяцев. Вероятно, малыш плакал и не мог успокоиться, что разозлило отчима.

Новосибирец схватил ребенка и ударил головой об пол. Младенец выжил, его срочно доставили в больницу, где оказали всевозможную помощь. Известно, что сожитель был выпивший, а мать ненадолго отошла, а когда вернулась, увидела ужасную картину. Сейчас ребенок в коме.

Мужчину задержали, а затем арестовали. В отношении его возбуждено дело по факту покушения на убийство. Сам он говорит, что уронил ребенка случайно.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.

Отчим ударил головой об пол плачущего младенца в Новосибирске
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Убийство#Младенец#Александр Бастрыкин
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