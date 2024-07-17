Отчим ударил младенца об пол в Новосибирске — резонанс дошел до Бастрыкина

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Все случилось 12 июля. Мужчина, который проживал со своей возлюбленной, укладывал спать ее ребенка. Младенцу всего 10 месяцев. Вероятно, малыш плакал и не мог успокоиться, что разозлило отчима.
Новосибирец схватил ребенка и ударил головой об пол. Младенец выжил, его срочно доставили в больницу, где оказали всевозможную помощь. Известно, что сожитель был выпивший, а мать ненадолго отошла, а когда вернулась, увидела ужасную картину. Сейчас ребенок в коме.
Мужчину задержали, а затем арестовали. В отношении его возбуждено дело по факту покушения на убийство. Сам он говорит, что уронил ребенка случайно.
Глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.