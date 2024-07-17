Отдыхающие загадили берега Обского моря в Новосибирске

Горы мусора оставили после новосибирцы, проводившие выходные дня на пляжах в микрорайоне ОбьГЭС, в парке «У моря Обского» и в Чемском бору. Пустые бутылки и банки, мешки с пищевыми отходами и одноразовые мангалы разбросаны по всей территории зеленой зоны в левобережье Советского района. При этом люди умудряются сдвигать тяжелые бетонные блоки, чтобы проехать к воде через лес на машине. Но увести на этой же машине мусорный пакет не хотят.