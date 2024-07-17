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Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:46

Updated Сегодня, 13:46

В прибрежной зоне растут горы мусора

Отдыхающие загадили берега Обского моря в Новосибирске

17 июля 2024, 13:30
Фото: Елизавета Исайченко
В прибрежной зоне растут горы мусора
Горы мусора гниют в лесопарковой зоне на берегу Обского моря после жарких выходных.

Горы мусора оставили после новосибирцы, проводившие выходные дня на пляжах в микрорайоне ОбьГЭС, в парке «У моря Обского» и в Чемском бору. Пустые бутылки и банки, мешки с пищевыми отходами и одноразовые мангалы разбросаны по всей территории зеленой зоны в левобережье Советского района. При этом люди умудряются сдвигать тяжелые бетонные блоки, чтобы проехать к воде через лес на машине. Но увести на этой же машине мусорный пакет не хотят.

Так выглядит прибрежная территория в районе ОбьГЭСТак выглядит прибрежная территория в районе ОбьГЭС
Так выглядит прибрежная территория в районе ОбьГЭС
Фото: Елизавета Исайченко
«По лесу гулять невозможно, стоит вонь от гниющего на жаре мусора», — рассказала местная жительница Елизавета Исайченко.

Аналогичная ситуация и на другом берегу водохранилища, в районе Центрального пляжа Академгородка.

«Это тропинка от станции Обское море, при том что у лестницы на саму станцию баки стоят пустые, людям видимо сложно донести пять метров мусор. Ну либо эти люди по своей морали свиньи», — прокомментировала свои фотографии, сделанные после выходных, Надежда Герд.
Фото: Надежда Гердт

Проблема мусора на пляжах и прибрежных лесах в Советском районе существует не первый год. Местные активисты периодически проводят субботники по очистке территории, но быстро все возвращается на круги своя.

Неоднократно звучали предложения об установке камер видеонаблюдения в местах скопления мусора и выписывании на основании кадров с них больших штрафов за складирование отходов в неположенном месте. Однако такие инициативы наталкиваются на несовершенство действующего законодательства.

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#Новосибирск#Лес#Мусор#Пляж#Зоны отдыха
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