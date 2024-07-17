Педофила задержали спустя неделю поисков в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Все случилось в Новосибирском районе 14 июля. В одном из поселков, в квартире, мужчина совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
Педофилу 45 лет. Детали инцидента не разглашаются в рамках закона. После содеянного он сбежал.
Спустя почти неделю, злоумышленника задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела по тяжкому преступлению продолжается.