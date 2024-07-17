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Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

Мужчина изнасиловал ребенка

Педофила задержали спустя неделю поисков в Новосибирске

17 июля 2024, 04:15
Фото: Изображение Midjourney
Мужчина изнасиловал ребенка
В Новосибирской области задержан педофил, надругавшийся над детьми, подробности рассказали в Следкоме.

Все случилось в Новосибирском районе 14 июля. В одном из поселков, в квартире, мужчина совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Педофилу 45 лет. Детали инцидента не разглашаются в рамках закона. После содеянного он сбежал.

Спустя почти неделю, злоумышленника задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование уголовного дела по тяжкому преступлению продолжается.

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