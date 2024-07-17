Почему почерневшие белки заполонили Новосибирск, объяснил эксперт

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Корреспондент Atas.info связался экспертом, чтобы узнать, что не так с этими «афробелками». Научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Инна Задубровская объяснила, что от обычных белок они отличаются только окрасом.
«Это явление называется меланизм, животное может быть как полностью черным, так и иметь такие пятна. Белки с меланизмом встречаются чаще на периферии ареала обитания. Возможно, Академгородок — как раз пограничная зона обитания белок. Есть разные теории, почему так происходит, но ни одна из них не нашла точного подтверждения», — говорит эксперт.
По одной из них, это влияние стрессового фактора. Также меланизм связывают с генетическими особенностями. Ученый отметила, что белки, которые отличаются от своих сородичей, более уязвимы. У них хуже маскировка, а другие особи воспринимают их с подозрением. Из-за этого у черных белок могут быть проблемы с размножением, и их численность со временем будет уменьшаться.