Почему почерневшие белки заполонили Новосибирск, объяснил эксперт

По одной из них, это влияние стрессового фактора. Также меланизм связывают с генетическими особенностями. Ученый отметила, что белки, которые отличаются от своих сородичей, более уязвимы. У них хуже маскировка, а другие особи воспринимают их с подозрением. Из-за этого у черных белок могут быть проблемы с размножением, и их численность со временем будет уменьшаться.