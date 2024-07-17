Почему пришедший из Кореи бабл ти стал популярен в России

Бабл ти был придуман в Тайване в 1980-х годах. Существует несколько версий о том, кто именно стал первым создателем этого напитка, но наиболее распространенная история гласит, что его изобрела Линь Сиу Хуэй, менеджер чайного дома Chun Shui Tang в Тайчжуне. Она добавила сладкие тапиоковые шарики в холодный чай, и этот эксперимент оказался невероятно успешным.