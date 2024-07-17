atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:56

Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Почему пришедший из Кореи бабл ти стал популярен в России

Почему пришедший из Кореи бабл ти стал популярен в России

17 июля 2024, 04:56
Фото: 1MI
Нынешним летом в России особую популярность приобрел бабл ти — холодный напиток, придуманный на Тайване, но ставший модным на волне интереса к k-pop культуре.

Что такое бабл ти?

Бабл ти, также известный как «пузырьковый чай» или «чай с жемчужинами», — это популярный напиток, который сочетает в себе чай, молоко, сиропы и маленькие шарики тапиоки, также известные как «жемчужины» или «бобы». Этот напиток завоевал популярность благодаря своим уникальным вкусовым качествам и текстуре, создавая необычное и приятное ощущение при питье.

Кто придумал бабл ти?

Бабл ти был придуман в Тайване в 1980-х годах. Существует несколько версий о том, кто именно стал первым создателем этого напитка, но наиболее распространенная история гласит, что его изобрела Линь Сиу Хуэй, менеджер чайного дома Chun Shui Tang в Тайчжуне. Она добавила сладкие тапиоковые шарики в холодный чай, и этот эксперимент оказался невероятно успешным.

Как бабл ти связан с Кореей?

Хотя бабл ти родом из Тайваня, он стал чрезвычайно популярен в Корее. Корея внесла свой вклад в развитие и распространение этого напитка, предложив свои уникальные вариации и вкусовые добавки. В Корее, бабл ти можно найти практически на каждом углу, и он пользуется огромной популярностью среди молодежи и любителей сладостей.

В России же бабл ти стал модным напитком благодаря молодежи, увлекшийся вдруг k-pop культурой. Теперь многие связанные с Кореей вещи в их глазах выглядят как знак принадлежности к определенному кругу.

Из чего делают бабл ти?

Основа напитка — это черный, зеленый или улун чай В бабл ти часто добавляют молоко или молочные заменители для создания более мягкого и сливочного вкуса, а для сладости и дополнительного вкуса используют различные сиропы, фруктовые концентраты и ароматизаторы. Неотъемлемая часть напитка — маленькие шарики из крахмала тапиоки, которые варят до мягкого и жевательного состояния.

В качестве дополнительных ингредиентов используют кусочки фруктов, желе, стружку кокоса и сырный крем.

Вред и польза бабл ти

Чай, особенно зеленый, богат антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме. Углеводы из тапиоковых шариков и сахара обеспечивают быстрый прилив энергии.

Но большое количество сахара в напитке может способствовать развитию диабета, ожирения и других заболеваний. Бабл ти может быть калорийным, что не подходит для людей, следящих за своим весом. Кроме того, некоторые сиропы и ароматизаторы могут содержать искусственные добавки и консерванты.

Как приготовить бабл ти дома

Бабл ти можно достаточно легко приготовить и дома. Необходимо лишь приобрести шарики спрессованного крахмала корня тапиоки, но это сейчас не проблема.

Нам понадобится ½ стакана черного или зеленого чая, ½ стакана молока или молочного заменителя, ¼ стакана жемчужин тапиоки, 2-3 столовые ложки сахара или сиропа (по вкусу) и лед.

Жемчужины тапиоки нужно варить около 30 минут на среднем огне, затем промыть их холодной водой. Чай заварите по своему вкусу и охладите. Добавьте сахар или сироп и перемешайте до полного растворения.

В высокий стакан положите сваренные жемчужины тапиоки, добавьте чай, молоко и лед, хорошо перемешайте.

Подавайте бабл ти с широкой трубочкой, чтобы можно было наслаждаться жемчужинами тапиоки вместе с напитком.

Бабл ти — это не просто напиток, а настоящее наслаждение для всех любителей сладкого и экзотического. Приготовив его дома, вы можете экспериментировать с различными вкусами и ингредиентами, создавая свои уникальные рецепты.

«Синяя лампа» для физиотерапии: польза, особенности и правильное использование
Узнать подробнее
Читайте также:
Голуби могут стать причиной страшных болезней — какую заразу можно подхватить от птицКак понять, что у человека инсульт: причины, первая помощь и возрастные рискиВрачи рассказали о пользе и вреде заменителей дорогих лекарств
#Юрий Фомиченко#Общество#Бабл ти#K-pop#Корея
Подпишитесь
Почему почерневшие белки заполонили Новосибирск, объяснил эксперт
Сегодня, 05:44
Назначен новый директор в новосибирском МУП «САХ» — изучаем его биографию
Сегодня, 04:17
Педофила задержали спустя неделю поисков в Новосибирске
Сегодня, 04:15
Отчим ударил младенца об пол в Новосибирске — резонанс дошел до Бастрыкина
Сегодня, 04:04
Бродячая собака набросилась на школьника в Новосибирской области — мальчику заплатили
Сегодня, 04:03
День авиации ВМФ отмечается в России 17 июля — что это за праздник
Сегодня, 03:47