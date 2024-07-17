Почему пришедший из Кореи бабл ти стал популярен в России

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Бабл ти, также известный как «пузырьковый чай» или «чай с жемчужинами», — это популярный напиток, который сочетает в себе чай, молоко, сиропы и маленькие шарики тапиоки, также известные как «жемчужины» или «бобы». Этот напиток завоевал популярность благодаря своим уникальным вкусовым качествам и текстуре, создавая необычное и приятное ощущение при питье.
Бабл ти был придуман в Тайване в 1980-х годах. Существует несколько версий о том, кто именно стал первым создателем этого напитка, но наиболее распространенная история гласит, что его изобрела Линь Сиу Хуэй, менеджер чайного дома Chun Shui Tang в Тайчжуне. Она добавила сладкие тапиоковые шарики в холодный чай, и этот эксперимент оказался невероятно успешным.
Хотя бабл ти родом из Тайваня, он стал чрезвычайно популярен в Корее. Корея внесла свой вклад в развитие и распространение этого напитка, предложив свои уникальные вариации и вкусовые добавки. В Корее, бабл ти можно найти практически на каждом углу, и он пользуется огромной популярностью среди молодежи и любителей сладостей.
В России же бабл ти стал модным напитком благодаря молодежи, увлекшийся вдруг k-pop культурой. Теперь многие связанные с Кореей вещи в их глазах выглядят как знак принадлежности к определенному кругу.
Основа напитка — это черный, зеленый или улун чай В бабл ти часто добавляют молоко или молочные заменители для создания более мягкого и сливочного вкуса, а для сладости и дополнительного вкуса используют различные сиропы, фруктовые концентраты и ароматизаторы. Неотъемлемая часть напитка — маленькие шарики из крахмала тапиоки, которые варят до мягкого и жевательного состояния.
В качестве дополнительных ингредиентов используют кусочки фруктов, желе, стружку кокоса и сырный крем.
Чай, особенно зеленый, богат антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами в организме. Углеводы из тапиоковых шариков и сахара обеспечивают быстрый прилив энергии.
Но большое количество сахара в напитке может способствовать развитию диабета, ожирения и других заболеваний. Бабл ти может быть калорийным, что не подходит для людей, следящих за своим весом. Кроме того, некоторые сиропы и ароматизаторы могут содержать искусственные добавки и консерванты.
Бабл ти можно достаточно легко приготовить и дома. Необходимо лишь приобрести шарики спрессованного крахмала корня тапиоки, но это сейчас не проблема.
Нам понадобится ½ стакана черного или зеленого чая, ½ стакана молока или молочного заменителя, ¼ стакана жемчужин тапиоки, 2-3 столовые ложки сахара или сиропа (по вкусу) и лед.
Жемчужины тапиоки нужно варить около 30 минут на среднем огне, затем промыть их холодной водой. Чай заварите по своему вкусу и охладите. Добавьте сахар или сироп и перемешайте до полного растворения.
В высокий стакан положите сваренные жемчужины тапиоки, добавьте чай, молоко и лед, хорошо перемешайте.
Подавайте бабл ти с широкой трубочкой, чтобы можно было наслаждаться жемчужинами тапиоки вместе с напитком.
Бабл ти — это не просто напиток, а настоящее наслаждение для всех любителей сладкого и экзотического. Приготовив его дома, вы можете экспериментировать с различными вкусами и ингредиентами, создавая свои уникальные рецепты.