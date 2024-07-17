Почти 500 аварийных домов расселят за 5 лет в Новосибирске

Все здания, где был введен чрезвычайный режим, включены в утвержденную городскую программу. Например, работы по строению с номером 10 в первом переулке Пархоменко начались при участии муниципалитета, потому что здание находилось в критическом состоянии. Его эвакуация почти завершена. Здание с номером 8 в этом же переулке будет эвакуировано за счет средств из областного фонда. Все проблемы, связанные с этими домами, планируется решить до начала отопительного периода.