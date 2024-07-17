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Published Сегодня, 04:56

Modified Сегодня, 04:58

Updated Сегодня, 04:58

Дома расселят до 2030 года

Почти 500 аварийных домов расселят за 5 лет в Новосибирске

17 июля 2024, 04:56
Фото: мэрия Новосибирска
Дома расселят до 2030 года
Практически 500 домов, которые уже признаны аварийными до 2024 года, планируется расселить за пять лет, сообщили в мэрии.

Расселение будет происходить за счет федерального, областного и городского бюджетов. Как отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, вопрос расселения аварийного жилфонда является для города одним из самых значимых.

«Прошу подходить к его решению комплексно, продолжить работу в данном направлении и регулярно готовить отчеты, чтобы отслеживать динамику решения этой важной задачи», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.

Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев уточнил, что на сегодняшний день строительный комплекс активно развивается в городе. Все сосредоточены на территориях, которые заняты аварийными домами, предоставляя их застройщикам для капитального строительства.

Администрация продолжает работу по переселению жильцов из аварийного жилья при помощи различных способов:

  • принято решение о запуске новой городской программы по переселению людей из аварийных многоквартирных домов, которые были признаны аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. В эту программу включено 293 многоквартирных дома, которые планируется освободить от жильцов, в том числе за счет федеральных средств;
  • согласно планам, в 2024 году начнется процесс переселения из 20 аварийных домов;
  • также уже подписаны соглашения о комплексном развитии участков, в рамках которых предусмотрено переселение 44 аварийных домов за счет усилий застройщиков.

Все здания, где был введен чрезвычайный режим, включены в утвержденную городскую программу. Например, работы по строению с номером 10 в первом переулке Пархоменко начались при участии муниципалитета, потому что здание находилось в критическом состоянии. Его эвакуация почти завершена. Здание с номером 8 в этом же переулке будет эвакуировано за счет средств из областного фонда. Все проблемы, связанные с этими домами, планируется решить до начала отопительного периода.

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