Почти 500 аварийных домов расселят за 5 лет в Новосибирске

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Updated Сегодня, 04:58
Расселение будет происходить за счет федерального, областного и городского бюджетов. Как отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, вопрос расселения аварийного жилфонда является для города одним из самых значимых.
«Прошу подходить к его решению комплексно, продолжить работу в данном направлении и регулярно готовить отчеты, чтобы отслеживать динамику решения этой важной задачи», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.
Начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев уточнил, что на сегодняшний день строительный комплекс активно развивается в городе. Все сосредоточены на территориях, которые заняты аварийными домами, предоставляя их застройщикам для капитального строительства.
Администрация продолжает работу по переселению жильцов из аварийного жилья при помощи различных способов:
Все здания, где был введен чрезвычайный режим, включены в утвержденную городскую программу. Например, работы по строению с номером 10 в первом переулке Пархоменко начались при участии муниципалитета, потому что здание находилось в критическом состоянии. Его эвакуация почти завершена. Здание с номером 8 в этом же переулке будет эвакуировано за счет средств из областного фонда. Все проблемы, связанные с этими домами, планируется решить до начала отопительного периода.