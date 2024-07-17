Продлен Губернаторский сертификат для реабилитации новосибирцев-участников СВО

Благодаря сертификату, бойцы спецоперации, которые получили ранения, могут бесплатно получить социальную и медицинскую реабилитацию, а также обрести профессию, пойти на учебу, вставить зубы, посещать культурно-досуговые учреждения и другие привилегии, которые необходимы участнику, пришедшему из зоны боевых действий.