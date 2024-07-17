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Posted Сегодня, 11:18

Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Бойцы получают помощь

Продлен Губернаторский сертификат для реабилитации новосибирцев-участников СВО

17 июля 2024, 11:18
Фото: atas.info
Бойцы получают помощь
Действие реабилитационного сертификата, который выдают участникам СВО, продлили по решению губернатора Андрея Травникова, сообщили в правительстве.

Ранее выданные сертификаты обновятся автоматически, поэтому срок до двух лет будет продлен для каждого без дополнительных усилий.

Благодаря сертификату, бойцы спецоперации, которые получили ранения, могут бесплатно получить социальную и медицинскую реабилитацию, а также обрести профессию, пойти на учебу, вставить зубы, посещать культурно-досуговые учреждения и другие привилегии, которые необходимы участнику, пришедшему из зоны боевых действий.

Реализация проекта находится на особом контроле областных властей. Такие сертификаты получили уже 901 нуждающийся. Из них 190 прошли полноценный курс реабилитации в санаториях и других центрах.

Поддержку по губернаторскому сертификату получили 800 бойцов СВО из Новосибирска
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