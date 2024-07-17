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Счета актера из Новосибирска Павла Прилучного заблокировали налоговики

Счета актера из Новосибирска Павла Прилучного заблокировали налоговики

17 июля 2024, 07:40
Фото: соцсети
Павел Прилучный временно лишился возможности пользоваться счетами в трех банках, это следует из информации системы «СПАРК».

Всё дело в том, что он вовремя не подал декларацию о доходах, и ему закрыли доступ к деньгам. Прилучный просрочил срок подачи отчетности. Возможно, дело в высокой занятости артиста в проектах, а также судебные споры с бывшей женой Агатой Муцениеце. Сейчас Прилучный пытается получить опеку над совместными детьми и не выплачивать алименты экс-супруге.

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Один из последних проектов Прилучного — фильм «Неприличные гости», в котором он сыграл вместе с нынешней супругой Зепюр Брутян. Фильм получил довольно скромные отзывы.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Павел Прилучный
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