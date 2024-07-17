Счета актера из Новосибирска Павла Прилучного заблокировали налоговики

Всё дело в том, что он вовремя не подал декларацию о доходах, и ему закрыли доступ к деньгам. Прилучный просрочил срок подачи отчетности. Возможно, дело в высокой занятости артиста в проектах, а также судебные споры с бывшей женой Агатой Муцениеце. Сейчас Прилучный пытается получить опеку над совместными детьми и не выплачивать алименты экс-супруге.