Шесть объектов образования отремонтируют в Новосибирской области до конца года

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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Updated Сегодня, 05:54
В регионе продолжается ремонт школ и других образовательных объектов до 2026 года. Шесть учреждений будут отремонтированы в текущем году. За три года по планам сделают ремонт в 60 зданиях. На эти цели направят 5 млрд рублей.
«Решение о проведении капитального ремонта общеобразовательных организаций было принято Президентом России в 2021 году, это очень значимое решение, которое мы ждали, все работы ведутся под контролем Правительства региона», — рассказал замгубернатора Сергей Нелюбов.
Новосибирская область уже сформировала заявку на капремонт школ до 2027 года, в нее вошли 84 организации. Речь идет о следующем периоде ремонта.
Сейчас капитально ремонтируют Казачий кадетский корпус им. Олега Куянова. Он находится в Бердске. Здание устарело. Его построили еще в 1964 году, поэтому оно нуждается в обновлении. На эти цели предусмотрены 50 млн рублей. Завершат все работы к началу учебного года.
В дальнейшие годы планируется выполнить работы еще в 24 учебных заведениях. Программа капитального восстановления с применением финансирования из федерального бюджета будет продолжена.