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Школы ремонтируют

Шесть объектов образования отремонтируют в Новосибирской области до конца года

17 июля 2024, 05:51
Фото: 1MI
Школы ремонтируют
В Новосибирской области проводят плановый капитальный ремонт в общеобразовательных учреждениях: часть объектов будут сданы уже к началу учебного года, сообщили в правительстве.

В регионе продолжается ремонт школ и других образовательных объектов до 2026 года. Шесть учреждений будут отремонтированы в текущем году. За три года по планам сделают ремонт в 60 зданиях. На эти цели направят 5 млрд рублей.

«Решение о проведении капитального ремонта общеобразовательных организаций было принято Президентом России в 2021 году, это очень значимое решение, которое мы ждали, все работы ведутся под контролем Правительства региона», — рассказал замгубернатора Сергей Нелюбов.

Новосибирская область уже сформировала заявку на капремонт школ до 2027 года, в нее вошли 84 организации. Речь идет о следующем периоде ремонта.

Сейчас капитально ремонтируют Казачий кадетский корпус им. Олега Куянова. Он находится в Бердске. Здание устарело. Его построили еще в 1964 году, поэтому оно нуждается в обновлении. На эти цели предусмотрены 50 млн рублей. Завершат все работы к началу учебного года.

В дальнейшие годы планируется выполнить работы еще в 24 учебных заведениях. Программа капитального восстановления с применением финансирования из федерального бюджета будет продолжена.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Школа#Правительство#Бюджет#Капремонт
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