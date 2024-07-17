«Синяя лампа» для физиотерапии: польза, особенности и правильное использование

«Синяя лампа», или рефлектор Минина, — это простое и эффективное устройство для прогревания различных частей тела, широко использующееся в физиотерапии. Этот метод лечения был популярен еще в середине XX века и сохраняет свою актуальность благодаря доступности и эффективности. Давайте разберемся, чем полезна синяя лампа, почему она имеет именно такой цвет и как правильно её использовать.