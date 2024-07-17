Только треть новосибирцев возвращают налоговые вычеты — сколько можно получить

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В среднем они вернули по 52 тысячи рублей за три года. При этом треть из них вернула сумму до 30 тысяч рублей, каждый десятый — от 80 тысяч до 110 тысяч рублей, 9% опрошенных получили от 110 тысяч до 150 тысяч рублей.
Чаще всего налоговые вычеты возвращают за сделки с недвижимостью (65%). Мужчины используют эту возможность чаще, чем женщины.
Ранее «Авито Услуги» сообщали о самых популярных услугах у новосибирцев. Большинство из них касаются внешности. Аналитики видят в этом сезонную специфику — летом люди больше следят за собой, также играет роль желание меньше времени посвящать бьюти-рутине в поездках.