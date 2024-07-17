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Published Сегодня, 09:48

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Только треть новосибирцев возвращают налоговые вычеты — сколько можно получить

Только треть новосибирцев возвращают налоговые вычеты — сколько можно получить

17 июля 2024, 09:48
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Только 31% опрошенных жителей Новосибирска знают о возможности налоговых вычетов и используют этот инструмент выяснили аналитики.

В среднем они вернули по 52 тысячи рублей за три года. При этом треть из них вернула сумму до 30 тысяч рублей, каждый десятый — от 80 тысяч до 110 тысяч рублей, 9% опрошенных получили от 110 тысяч до 150 тысяч рублей.

Чаще всего налоговые вычеты возвращают за сделки с недвижимостью (65%). Мужчины используют эту возможность чаще, чем женщины.

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Ранее «Авито Услуги» сообщали о самых популярных услугах у новосибирцев. Большинство из них касаются внешности. Аналитики видят в этом сезонную специфику — летом люди больше следят за собой, также играет роль желание меньше времени посвящать бьюти-рутине в поездках.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск
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