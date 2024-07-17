Только треть новосибирцев возвращают налоговые вычеты — сколько можно получить

В среднем они вернули по 52 тысячи рублей за три года. При этом треть из них вернула сумму до 30 тысяч рублей, каждый десятый — от 80 тысяч до 110 тысяч рублей, 9% опрошенных получили от 110 тысяч до 150 тысяч рублей.