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И человек и животное выжили

Тонущего мужчину с собакой спас рыбак на Новосибирском водохранилище

17 июля 2024, 07:00
Фото: atas.info
И человек и животное выжили
Мужчина с собакой выпали из лодки и начали тонуть: на помощь к ним пришел рыбак, рассказали очевидцы в соцсетях.

Все произошло утром 17 июля на водохранилище. В районе базы отдыха «Разлив» мужчина с собакой решили прокатиться на надувной лодке. В один момент отдыхающие выпали из нее и начали тонуть.

На помощь пришел рыбак, который услышал звук свистка. Он подплыл, сначала достал из воды собаку и вместе с лодкой доставил ее на берег, затем оказал помощь новосибирцу, который был в специальном жилете и мог держаться на воде.

Новосибирцы переругались из-за последовательности спасенных. Многие спорят, почему из воды вытянули сначала собаку, а не человека, хоть он и был в спасательном жилете.

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