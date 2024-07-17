Тонущего мужчину с собакой спас рыбак на Новосибирском водохранилище

Posted Сегодня, 07:00
Published Сегодня, 07:00
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Все произошло утром 17 июля на водохранилище. В районе базы отдыха «Разлив» мужчина с собакой решили прокатиться на надувной лодке. В один момент отдыхающие выпали из нее и начали тонуть.
На помощь пришел рыбак, который услышал звук свистка. Он подплыл, сначала достал из воды собаку и вместе с лодкой доставил ее на берег, затем оказал помощь новосибирцу, который был в специальном жилете и мог держаться на воде.
Новосибирцы переругались из-за последовательности спасенных. Многие спорят, почему из воды вытянули сначала собаку, а не человека, хоть он и был в спасательном жилете.