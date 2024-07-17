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Подростки снимают тикток

Тревогу бьют родители новосибирских школьников из-за нового тренда квадроберов

17 июля 2024, 10:07
Фото: соцсети
Подростки снимают тикток
Школьники, увлекающие квадробикой, пугают свою семью новым трендом, о чем слезно написали родители в соцсетях.

Квадробика — это новое увлечение детей, когда они переодеваются в животных: делают себе хвост и ушки. По поведению подростки пародируют зверей. Сейчас у школьников новый тренд. Если раньше они ели собачий корм, то теперь они прыгают у воды и «мочат лапки», снимая это все на видео.

Родители бьют тревогу, ведь юные квадроберы заполонили пляжи: они плавают по собачьи и отряхиваются, как животные. Взрослые переживают, что такие купания могут обернуться трагедией.

Новосибирцы в соцсетях ужасаются увлечением детей. Некоторые даже забирают у них телефон:

«Наглядные пример эволюции Дарвина в обратную сторону»;
«Забрать телефоны и беды не будет!!! Я забрала как увидела подобное, итог: Ребенок читает и играет прекрасно на улице без телефона»;
«Пока на газонах и в песочницах не гадят, то пусть развлекаются»
«Люди очнитесь! Это что происходит с детьми. Не дай бог они (внуки — Прим. ред.) себе хвост привяжут. А родителям кто это поощряет ваше мнение. Ещё раз говорю к психологу с ходите, ну либо в церковь. Там может быть одобрят».
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Дети#Родители#Подростки#Видеоролики
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