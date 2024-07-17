Тревогу бьют родители новосибирских школьников из-за нового тренда квадроберов

Квадробика — это новое увлечение детей, когда они переодеваются в животных: делают себе хвост и ушки. По поведению подростки пародируют зверей. Сейчас у школьников новый тренд. Если раньше они ели собачий корм, то теперь они прыгают у воды и «мочат лапки», снимая это все на видео.