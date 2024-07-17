Тревогу бьют родители новосибирских школьников из-за нового тренда квадроберов

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Квадробика — это новое увлечение детей, когда они переодеваются в животных: делают себе хвост и ушки. По поведению подростки пародируют зверей. Сейчас у школьников новый тренд. Если раньше они ели собачий корм, то теперь они прыгают у воды и «мочат лапки», снимая это все на видео.
Родители бьют тревогу, ведь юные квадроберы заполонили пляжи: они плавают по собачьи и отряхиваются, как животные. Взрослые переживают, что такие купания могут обернуться трагедией.
Новосибирцы в соцсетях ужасаются увлечением детей. Некоторые даже забирают у них телефон:
«Наглядные пример эволюции Дарвина в обратную сторону»;
«Забрать телефоны и беды не будет!!! Я забрала как увидела подобное, итог: Ребенок читает и играет прекрасно на улице без телефона»;
«Пока на газонах и в песочницах не гадят, то пусть развлекаются»
«Люди очнитесь! Это что происходит с детьми. Не дай бог они (внуки — Прим. ред.) себе хвост привяжут. А родителям кто это поощряет ваше мнение. Ещё раз говорю к психологу с ходите, ну либо в церковь. Там может быть одобрят».