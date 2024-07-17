В Новосибирске бойцы СВО проходят реабилитацию в многопрофильном центре

В центре есть мобильная бригада, которая при необходимости доставляет посетителей и отвозит домой. Между процедурами есть возможность отдохнуть в зале релаксации. Если человек находится в центре более четырех часов, то ему будет предложено горячее питание либо он сам может приготовить еду.