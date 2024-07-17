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Published Сегодня, 11:25

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Одновременно в центре могут заниматься 60 человек

В Новосибирске бойцы СВО проходят реабилитацию в многопрофильном центре

17 июля 2024, 11:25
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска
Одновременно в центре могут заниматься 60 человек
Сеть многопрофильных комплексных центров реабилитации в городе будет расширена, заявил мэр Максим Кудрявцев.

В Ленинском районе участники СВО могут пройти реабилитацию в многопрофильном центре по четырем направлениям — психологическая, ортопедическая, респираторная и кардиореабилитация.

Помощь в восстановлении военнослужащим оказывают специалисты отделения, всего здесь работают 16 человек. В центре установлено многофункциональное высокотехнологичное оборудование. Например, шагательный тренажер «Имитрон», позволяющий полностью воспроизводить процесс ходьбы, даже если пользователь не может передвигаться самостоятельно. Стол «Ормед Кинезо» позволяет разработать мышцы и сухожилия без участия пациента, вернуть двигательную активность суставам позвоночника.

«В центре социально-медицинской реабилитации для участников СВО созданы все условия для комплексной реабилитации военнослужащих после перенесенных ранений и травм. Центр оснащен современным оборудованием для терапии, занятий физкультурой и психологической реабилитации. Все программы восстановления составляются индивидуально», — отметил мэр Максим Кудрявцев.
В центре могут заниматься пожилые люди и инвалидыВ центре могут заниматься пожилые люди и инвалиды
В центре могут заниматься пожилые люди и инвалиды
Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

По словам начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска Ольги Незамаевой, участники СВО могут пройти реабилитационный курс как самостоятельно, так и по направлению из администраций районов и филиалов комплексных центров. Одновременно заниматься в центре могут 60 человек.

Услугами центра также могут пользоваться пожилые люди и инвалиды, проживающие в Новосибирске. Занятия проходят по расписанию в две смены.

В центре есть мобильная бригада, которая при необходимости доставляет посетителей и отвозит домой. Между процедурами есть возможность отдохнуть в зале релаксации. Если человек находится в центре более четырех часов, то ему будет предложено горячее питание либо он сам может приготовить еду.

В конце сентября в Дзержинском районе начнет работу аналогичный центр с полным комплексом услуг по восстановлению физической активности человека после перенесенных ранений и травм и оказанию психологической помощи. Кроме того, по запросам участников СВО площадку в формате семейного клуба планируют открыть в Заельцовском районе.

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