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Published Сегодня, 08:23

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Updated Сегодня, 08:25

В ДТП был пострадавший

Врезался в 7 машин и сбежал: появились подробности жесткого ДТП в центре Новосибирска

17 июля 2024, 08:23
Фото: прокуратура НСО
В ДТП был пострадавший

В Новосибирске нашли водителя, врезавшегося в 7 припаркованных автомобилей

Сбежавшего водителя с места ДТП в центре Новосибирска нашли спустя пять дней: он врезался в семь машин и едва не погубил пассажира, рассказали в прокуратуре.

Авария произошла 13 июля на Красном проспекте. Автомобилем марки «БМВ» управлял 24-летний водитель. В один момент он столкнулся с попутным транспортным средством, а затем не справился с управлением и врезался в пять машин, стоявших на парковке.

Ехал мужчина на огромной скорости. Чудом он не задел пешеходов, проходящих в этот момент мимо. Среди пострадавших был пассажир иномарки. Водитель сразу же скрылся с места ДТП.

Спустя несколько дней стало известно, что личность водителя установили. Водителю предъявили ряд нарушений, в том числе за тонировку, отсутствие госномера, за нарушения ПДД и оставления места аварии.

Фото: прокуратура НСО
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Водитель#Прокуратура#Нарушения
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