Врезался в 7 машин и сбежал: появились подробности жесткого ДТП в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Авария произошла 13 июля на Красном проспекте. Автомобилем марки «БМВ» управлял 24-летний водитель. В один момент он столкнулся с попутным транспортным средством, а затем не справился с управлением и врезался в пять машин, стоявших на парковке.
Ехал мужчина на огромной скорости. Чудом он не задел пешеходов, проходящих в этот момент мимо. Среди пострадавших был пассажир иномарки. Водитель сразу же скрылся с места ДТП.
Спустя несколько дней стало известно, что личность водителя установили. Водителю предъявили ряд нарушений, в том числе за тонировку, отсутствие госномера, за нарушения ПДД и оставления места аварии.