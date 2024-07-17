Зима в июле: снежные козлята родились в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 03:03
Published Сегодня, 03:03
Modified Сегодня, 03:05
Updated Сегодня, 03:05
Радостное событие произошло еще в мае. Малыши встают на ноги и начинают бегать и прыгать почти сразу после рождения. Но мама всегда остается в поле зрения. Особенность этих коз в том, что и при рождении, и в течении всей жизни они остаются белыми.
Ареал обитания снежных коз в природе — Северная Америка, причем ее труднодоступные части. У коз очень сильные конечности, а их выносливости позавидуют спортсмены. Копыта имеют способность расширяться и сужаться, что помогает с ловкостью лавировать по скалам. А еще шерсть такая теплая, что может согревать в морозы до -40 градусов.
В Новосибирском зоопарке снежные козы появились в 1994 году.
В июле в зоопарк привезли красавчика африканского льва Ричарда — для него уже нашли пару. Посмотрите на этого завидного жениха.