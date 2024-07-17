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Published Сегодня, 03:03

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Updated Сегодня, 03:05

Рогатая мать начала выводить козлят на прогулки в Новосибирском зоопарке

Зима в июле: снежные козлята родились в Новосибирском зоопарке

17 июля 2024, 03:03
Фото: Новосибирский зоопарк

Рогатая мать начала выводить козлят на прогулки в Новосибирском зоопарке

В Новосибирском зоопарке на свет появились снежные козлята, рассказали в пресс-службе зоосада.

Радостное событие произошло еще в мае. Малыши встают на ноги и начинают бегать и прыгать почти сразу после рождения. Но мама всегда остается в поле зрения. Особенность этих коз в том, что и при рождении, и в течении всей жизни они остаются белыми.

Ареал обитания снежных коз в природе — Северная Америка, причем ее труднодоступные части. У коз очень сильные конечности, а их выносливости позавидуют спортсмены. Копыта имеют способность расширяться и сужаться, что помогает с ловкостью лавировать по скалам. А еще шерсть такая теплая, что может согревать в морозы до -40 градусов.

В Новосибирском зоопарке снежные козы появились в 1994 году.

Фото: Новосибирский зоопарк

В июле в зоопарк привезли красавчика африканского льва Ричарда — для него уже нашли пару. Посмотрите на этого завидного жениха.

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#Алёна Рогонова#Наука#Новосибирск#Новосибирский зоопарк
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