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21 млн рублей не дали вывезти в Узбекистан и Таджикистан сибирские таможенники

21 млн рублей не дали вывезти в Узбекистан и Таджикистан сибирские таможенники

18 июля 2024, 04:03
Фото: 1MI
С начала года через таможни международных аэропортов Сибири нелегально пытались вывезти валюту, следует из сообщения Сибирского таможенного управления.

Таможенники международных аэропортов Сибири с начала 2024 года пресекли 104 попытки незаконного вывоза валюты. Как рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления, у злоумышленников обнаружили иностранных денег на общую сумму в 21,2 миллиона рублей.

Известно, что за первые шесть месяцев прошлого года пассажиры пытались незаконно перевезти в другие страны валюту на 12,4 миллиона рублей.

Чаще всего подобные случаи происходят в аэропортах Новосибирска и Красноярска. Нарушители обычно везут валюту в Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Таиланд. В основном пассажиры не декларируют вывозимую валюту, либо вносят в декларацию недостоверные сведения.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Аэропорт#Таможня#Валюта#Незаконный вывоз
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