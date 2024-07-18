21 млн рублей не дали вывезти в Узбекистан и Таджикистан сибирские таможенники

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Таможенники международных аэропортов Сибири с начала 2024 года пресекли 104 попытки незаконного вывоза валюты. Как рассказали в пресс-службе Сибирского таможенного управления, у злоумышленников обнаружили иностранных денег на общую сумму в 21,2 миллиона рублей.
Известно, что за первые шесть месяцев прошлого года пассажиры пытались незаконно перевезти в другие страны валюту на 12,4 миллиона рублей.
Чаще всего подобные случаи происходят в аэропортах Новосибирска и Красноярска. Нарушители обычно везут валюту в Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Таиланд. В основном пассажиры не декларируют вывозимую валюту, либо вносят в декларацию недостоверные сведения.