21 млн рублей не дали вывезти в Узбекистан и Таджикистан сибирские таможенники

Чаще всего подобные случаи происходят в аэропортах Новосибирска и Красноярска. Нарушители обычно везут валюту в Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Таиланд. В основном пассажиры не декларируют вывозимую валюту, либо вносят в декларацию недостоверные сведения.