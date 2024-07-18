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Posted Сегодня, 11:04

Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Автоподставщики придумали новую схему в Новосибирске — смотрим, чтобы не попасть

Автоподставщики придумали новую схему в Новосибирске — смотрим, чтобы не попасть

18 июля 2024, 11:04
Фото: телеграм-канал «АСТ-54 Black»
В Кировском районе бдительный новосибирец выявил, как он считает, автоподставу, видео опубликовано в соцсетях.

Мужчина снял на видео, как на парковке возле дома №36 на улице Николая Сотникова эвакуатор доставил черный BMW без номеров. Затем на парковку заехала «Газель» и ударила автомобиль. Уже через пару минут появились незнакомцы, на BMW установили госномера, сделали фотографии и уехали. Еще через некоторое время приехал эвакуатор, загрузил иномарку и уехал в неизвестном направлении.

Видео: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

В полиции сообщили, что проводят проверку.

«По выявленной публикации в СМИ будет проведена проверка. Данная информация будет передана в соответствующие подразделения», — рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
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