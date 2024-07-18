Автоподставщики придумали новую схему в Новосибирске — смотрим, чтобы не попасть

Posted Сегодня, 11:04
Published Сегодня, 11:04
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
Мужчина снял на видео, как на парковке возле дома №36 на улице Николая Сотникова эвакуатор доставил черный BMW без номеров. Затем на парковку заехала «Газель» и ударила автомобиль. Уже через пару минут появились незнакомцы, на BMW установили госномера, сделали фотографии и уехали. Еще через некоторое время приехал эвакуатор, загрузил иномарку и уехал в неизвестном направлении.
В полиции сообщили, что проводят проверку.
«По выявленной публикации в СМИ будет проведена проверка. Данная информация будет передана в соответствующие подразделения», — рассказали корреспонденту Atas.info в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.