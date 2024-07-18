Чиновника из мэрии Новосибирска оштрафовали за бездействие

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Сотрудник мэрии Новосибирска привлечен к ответственности за бездействие. Факт нарушения закона выявили сотрудники надзорного ведомства еще зимой. Горадминистрация выдала разрешение на складирование снега на 20 площадках, но оснований на это не имела. Прокуратура внесла представление.
Ответственный чиновник никаких действий, направленных на устранение нарушения закона, не предпринял. За это сотрудника мэрии оштрафовали. Сейчас суд рассматривает иск природоохранной прокуратуры города о признании разрешений, выданных мэрией, незаконными.