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Чиновника из мэрии Новосибирска оштрафовали за бездействие

Чиновника из мэрии Новосибирска оштрафовали за бездействие

18 июля 2024, 12:27
Фото: 1MI
Первый заместитель мэра Новосибирска не предпринял мер по устранению нарушений, связанных со складированием снега, сообщает пресс-служба региональной межрайонной природоохранной прокуратурой.

Сотрудник мэрии Новосибирска привлечен к ответственности за бездействие. Факт нарушения закона выявили сотрудники надзорного ведомства еще зимой. Горадминистрация выдала разрешение на складирование снега на 20 площадках, но оснований на это не имела. Прокуратура внесла представление.

Ответственный чиновник никаких действий, направленных на устранение нарушения закона, не предпринял. За это сотрудника мэрии оштрафовали. Сейчас суд рассматривает иск природоохранной прокуратуры города о признании разрешений, выданных мэрией, незаконными.

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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Мэрия#Прокуратура#Снег#Наказание
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