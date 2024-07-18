Чиновника из мэрии Новосибирска оштрафовали за бездействие

Сотрудник мэрии Новосибирска привлечен к ответственности за бездействие. Факт нарушения закона выявили сотрудники надзорного ведомства еще зимой. Горадминистрация выдала разрешение на складирование снега на 20 площадках, но оснований на это не имела. Прокуратура внесла представление.