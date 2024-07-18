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Published Сегодня, 18:18

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Updated Сегодня, 18:19

Эксперты рассказали, когда пройдет самый яркий звездопад 2024 года

Эксперты рассказали, когда пройдет самый яркий звездопад 2024 года

18 июля 2024, 18:18
Фото: Изображение Midjourney
Каждый год, примерно в середине лета, жители Земли становятся свидетелями захватывающего зрелища. В это время традиционно наблюдается массивный метеорный поток, возникающий в созвездия Персея, отсюда и название этому явлению — «Звездопад Персеиды».

Мы наблюдаем за этим зрелищем, когда Земля проходит сквозь мощный поток пылевых частиц, оставленных кометой Свифта — Туттля. Эти частицы, встречаясь с атмосферой, мгновенно сгорают, создавая у землян впечатление звездного дождя. Об этом пишет newia.ru.

По словам экспертов, в этом году звездный дождь начался 17 июля и продолжится до 24 августа включительно. Однако не во все дни одинаково хорошо будет видно падающие звезды.

В начале периода, а также в конце августа наблюдатели смогут заметить лишь 1-2 метеора в час. Однако интенсивность явления будет постепенно увеличиваться, достигая своего максимума в ночь с 12 на 13 августа, когда можно будет наблюдать до 100-150 падающих метеоров в час.

Метеоры будут видны практически по всему небу, причем наиболее активный период придется на время с 2:00 до 4:30 утра.

По мнению астрономов, наилучшие условия для наблюдения этого явления будут в средних широтах Северного полушария. Увидеть это красочное явление смогут жители таких крупных городов, как Челябинск, Казань, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Москва, а также Санкт-Петербург.

Для наблюдения за звездным дождем не потребуются телескопы и бинокли. Однако для лучшего обзора рекомендуется выехать за город, где искусственное освещение не будет мешать наблюдению.

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