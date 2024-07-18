Эксперты рассказали, когда пройдет самый яркий звездопад 2024 года

В начале периода, а также в конце августа наблюдатели смогут заметить лишь 1-2 метеора в час. Однако интенсивность явления будет постепенно увеличиваться, достигая своего максимума в ночь с 12 на 13 августа, когда можно будет наблюдать до 100-150 падающих метеоров в час.