Эксперты рассказали, когда пройдет самый яркий звездопад 2024 года

Posted Сегодня, 18:18
Published Сегодня, 18:18
Modified Сегодня, 18:19
Updated Сегодня, 18:19
Мы наблюдаем за этим зрелищем, когда Земля проходит сквозь мощный поток пылевых частиц, оставленных кометой Свифта — Туттля. Эти частицы, встречаясь с атмосферой, мгновенно сгорают, создавая у землян впечатление звездного дождя. Об этом пишет newia.ru.
По словам экспертов, в этом году звездный дождь начался 17 июля и продолжится до 24 августа включительно. Однако не во все дни одинаково хорошо будет видно падающие звезды.
В начале периода, а также в конце августа наблюдатели смогут заметить лишь 1-2 метеора в час. Однако интенсивность явления будет постепенно увеличиваться, достигая своего максимума в ночь с 12 на 13 августа, когда можно будет наблюдать до 100-150 падающих метеоров в час.
Метеоры будут видны практически по всему небу, причем наиболее активный период придется на время с 2:00 до 4:30 утра.
По мнению астрономов, наилучшие условия для наблюдения этого явления будут в средних широтах Северного полушария. Увидеть это красочное явление смогут жители таких крупных городов, как Челябинск, Казань, Уфа, Пермь, Екатеринбург, Москва, а также Санкт-Петербург.
Для наблюдения за звездным дождем не потребуются телескопы и бинокли. Однако для лучшего обзора рекомендуется выехать за город, где искусственное освещение не будет мешать наблюдению.