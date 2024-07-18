Экспозицию региона с выставки-форума «Россия» на ВДНХ покажут в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
За восемь месяцев выставку посетило рекордное количество человек — 18,5 млн. Стенд Новосибирской области привлек внимание более 3 млн человек. Теперь экспозицию можно будет увидеть в Новосибирске.
«Экспозиции с выставки „Россия“ будут перенесены по своим регионам. Мы будем просчитывать и выбирать наиболее удачный формат размещения. На сегодняшний день мы рассматриваем несколько вариантов — Экспоцентр, Академпарк или один из музеев города», — сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
Выставка дала импульс регионам, помогла им сформулировать свою идентичность и создать бренд. Одна из главных целей, которая была достигнута — рост туристического потока. Мультипликативный эффект будет долгосрочным, поскольку региональные достижения будут демонстрировать в новом Национальном центре «Россия» в Москве на постоянной основе. Такое решение принял президент России Владимир Путин.
Новосибирская область провела 200 мероприятий за восемь месяцев выставки в Москве. Развитие региона выражалось в концепции «Треугольника Академика Лаврентьева»: «Образование — Наука — Производство».