Экспозицию региона с выставки-форума «Россия» на ВДНХ покажут в Новосибирске

Выставка дала импульс регионам, помогла им сформулировать свою идентичность и создать бренд. Одна из главных целей, которая была достигнута — рост туристического потока. Мультипликативный эффект будет долгосрочным, поскольку региональные достижения будут демонстрировать в новом Национальном центре «Россия» в Москве на постоянной основе. Такое решение принял президент России Владимир Путин.