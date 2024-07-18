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Экспозицию региона с выставки-форума «Россия» на ВДНХ покажут в Новосибирске

Экспозицию региона с выставки-форума «Россия» на ВДНХ покажут в Новосибирске

18 июля 2024, 09:30
Фото: Правительство Новосибирской области
Международная-выставка форум «Россия» завершилась в Москве 8 июля, она проходила с ноября 2023 года, рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

За восемь месяцев выставку посетило рекордное количество человек — 18,5 млн. Стенд Новосибирской области привлек внимание более 3 млн человек. Теперь экспозицию можно будет увидеть в Новосибирске.

«Экспозиции с выставки „Россия“ будут перенесены по своим регионам. Мы будем просчитывать и выбирать наиболее удачный формат размещения. На сегодняшний день мы рассматриваем несколько вариантов — Экспоцентр, Академпарк или один из музеев города», — сообщил министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Выставка дала импульс регионам, помогла им сформулировать свою идентичность и создать бренд. Одна из главных целей, которая была достигнута — рост туристического потока. Мультипликативный эффект будет долгосрочным, поскольку региональные достижения будут демонстрировать в новом Национальном центре «Россия» в Москве на постоянной основе. Такое решение принял президент России Владимир Путин.

Фото: Правительство Новосибирской области

Новосибирская область провела 200 мероприятий за восемь месяцев выставки в Москве. Развитие региона выражалось в концепции «Треугольника Академика Лаврентьева»: «Образование — Наука — Производство».

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#Алёна Рогонова#Культура#Новосибирск#Правительство#ВДНХ
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