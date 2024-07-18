Град, ливни и шквалистый ветер обрушатся на Новосибирскую область 19 июля

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
В связи с этим жителям и гостям региона следует быть особенно внимательными.
Во время сильного ветра следует закрыть окна, на улице обходить стороной деревья и шаткие конструкции, линии электропередач, не парковать автомобили под деревьями.
Во время грозы стоит не подходить к электропроводке, необходимо выключить электроприборы. Запрещено укрываться под деревьями, в них может попасть разряд молнии.
При нахождении в поле сядьте на корточки в ложбине или другом углублении, обхватив ноги руками.
Не стоит заниматься спортом при грозе. Любые металлические стоит держать на расстоянии до 30 метров.
Можно переждать грозу в автомобиле, но при условии, что вы закроете окна и опустите антенну радиоприемника.
Если вам нужна помощь, позвоните по телефонам: 112, в единую дежурно-диспетчерскую службу 051 или в Аварийно-спасательную службу: 218-22-32. Телефон доверия МЧС 23-99-999.
18 июля в Академгородке Новосибирска прошел ливень с градом. Другие районы города пока «пронесло».