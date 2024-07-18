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Град, ливни и шквалистый ветер обрушатся на Новосибирскую область 19 июля

Град, ливни и шквалистый ветер обрушатся на Новосибирскую область 19 июля

18 июля 2024, 10:31
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
19 июля местами в Новосибирской области пройдет сильные дожди с грозами и градом. При непогоде порывы ветра будут достигать 20 м/с, предупреждает ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

В связи с этим жителям и гостям региона следует быть особенно внимательными.

Во время сильного ветра следует закрыть окна, на улице обходить стороной деревья и шаткие конструкции, линии электропередач, не парковать автомобили под деревьями.

Во время грозы стоит не подходить к электропроводке, необходимо выключить электроприборы. Запрещено укрываться под деревьями, в них может попасть разряд молнии.

При нахождении в поле сядьте на корточки в ложбине или другом углублении, обхватив ноги руками.

Не стоит заниматься спортом при грозе. Любые металлические стоит держать на расстоянии до 30 метров.

Можно переждать грозу в автомобиле, но при условии, что вы закроете окна и опустите антенну радиоприемника.

Если вам нужна помощь, позвоните по телефонам: 112, в единую дежурно-диспетчерскую службу 051 или в Аварийно-спасательную службу: 218-22-32. Телефон доверия МЧС 23-99-999.

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18 июля в Академгородке Новосибирска прошел ливень с градом. Другие районы города пока «пронесло».

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