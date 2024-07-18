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Кипятком из лопнувшей трубы залило улицу в Новосибирске

18 июля 2024, 03:11
Фото: 1MI
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В Калининском районе Новосибирска проезжую часть улицы Объединения залило горячей водой, сообщают соцсети.

В Новосибирске вечером в среду, 17 июля, потоками горячей воды залило улицу Объединения.

Судя по снятому новосибирцами видео, вода растеклась по всей ширине проезжей части. Место прорыва заволокло облаком густого пара.

Ранее в Сибирской генерирующей компании сообщили о начале с 16 июля очередного этапа испытаний теплосетей, идущих от городской ТЭЦ-5. Улица Объединения в списке СГК не значится.

Официальной информации о причинах уличного потопа пока нет.

Видео: 1MI
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Горячая вода#Калининский район#Улица Объединения
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