Кипятком из лопнувшей трубы залило улицу в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:13
Updated Сегодня, 03:13
В Новосибирске вечером в среду, 17 июля, потоками горячей воды залило улицу Объединения.
Судя по снятому новосибирцами видео, вода растеклась по всей ширине проезжей части. Место прорыва заволокло облаком густого пара.
Ранее в Сибирской генерирующей компании сообщили о начале с 16 июля очередного этапа испытаний теплосетей, идущих от городской ТЭЦ-5. Улица Объединения в списке СГК не значится.
Официальной информации о причинах уличного потопа пока нет.