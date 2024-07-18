Концессионера новосибирского бассейна банкротят налоговики

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
Компания является застройщиком и управляет бассейном «Фламинго» на улице Зорге. Долг превышает 6,2 млн рублей. Решение о принятии иска еще не принято.
В 2018 году «Спортивные технологии» заключили концессионное соглашение с мэрией Новосибирска о завершении строительства спортивного объекта. На тот момент это был долгострой, фундамент заложили в 2008 году. Мэрия дала концессионеру 12 лет, чтобы достроить здание и оснастить его всем необходимым.
Инвестиции составили более 205 млн рублей, сюда вошли средства концессионера, а также бюджетов всех уровней.
Со слов концессионера, задолженность образовалась из-за того, что бассейн функционирует не в полную меру — мэрия затянула оформление права собственности на объект, пишет РБК.
Компания была вынуждена брать займы, поскольку не могла получать доход от эксплуатации.