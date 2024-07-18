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Концессионера новосибирского бассейна банкротят налоговики

Концессионера новосибирского бассейна банкротят налоговики

18 июля 2024, 05:29
Фото: 1MI
ФНС подала иск в арбитражный суд о признании несостоятельным ООО «Спортивные технологии», следует из картотеки суда.

Компания является застройщиком и управляет бассейном «Фламинго» на улице Зорге. Долг превышает 6,2 млн рублей. Решение о принятии иска еще не принято.

В 2018 году «Спортивные технологии» заключили концессионное соглашение с мэрией Новосибирска о завершении строительства спортивного объекта. На тот момент это был долгострой, фундамент заложили в 2008 году. Мэрия дала концессионеру 12 лет, чтобы достроить здание и оснастить его всем необходимым.

Инвестиции составили более 205 млн рублей, сюда вошли средства концессионера, а также бюджетов всех уровней.

Со слов концессионера, задолженность образовалась из-за того, что бассейн функционирует не в полную меру — мэрия затянула оформление права собственности на объект, пишет РБК.

Компания была вынуждена брать займы, поскольку не могла получать доход от эксплуатации.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Бассейн
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