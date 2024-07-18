Концессионера новосибирского бассейна банкротят налоговики

В 2018 году «Спортивные технологии» заключили концессионное соглашение с мэрией Новосибирска о завершении строительства спортивного объекта. На тот момент это был долгострой, фундамент заложили в 2008 году. Мэрия дала концессионеру 12 лет, чтобы достроить здание и оснастить его всем необходимым.