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Мертвый человек найден у дома напротив «Ауры» в Новосибирске

Мертвый человек найден у дома напротив «Ауры» в Новосибирске

18 июля 2024, 06:29
Фото: 1MI
В Новосибирске под окнами многоэтажного дома в центре города найден труп, сообщают очевидцы.

В Новосибирске под окнами жилого комплекса «Европейский» в четверг, 18 июля обнаружен труп неизвестного человека. О происшествии сообщили очевидцы.

Новосибирцы предположили, что человек по каким-то причинам мог упасть с верхнего этажа дома № 9/2 на Военной улице.

В то же время некоторые подписчики заявляют, что в таком случае тело бы упало на место, где припаркованы автомобили. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет установлена причина произошедшего.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Дом#Труп#Военная улица
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