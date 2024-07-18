Мертвый человек найден у дома напротив «Ауры» в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:29
Published Сегодня, 06:29
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
В Новосибирске под окнами жилого комплекса «Европейский» в четверг, 18 июля обнаружен труп неизвестного человека. О происшествии сообщили очевидцы.
Новосибирцы предположили, что человек по каким-то причинам мог упасть с верхнего этажа дома № 9/2 на Военной улице.
В то же время некоторые подписчики заявляют, что в таком случае тело бы упало на место, где припаркованы автомобили. Правоохранители проводят проверку, по результатам которой будет установлена причина произошедшего.