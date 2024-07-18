Новосибирские майки с Трампом запретили продавать на маркетплейсе

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
Предпринимательнице из Новосибирска администрация сайта Ozon запретила торговать футболками с изображением момента недавнего покушения на американского политика Дональда Трампа.
Напомним, всего через несколько часов после инцидента в интернете появились объявления о продаже таких маек. Жительница Новосибирска утверждает, что именно она является автором идеи, подхваченной сейчас многими изготовителями маек с рисунками.
По мнению предпринимательницы, у Ozon есть «свои» продавцы, от которых площадка получает выгоды «напрямую». Ее же майки, несмотря на определенное количество заказов, остаются на складе, сообщает Mash Siberian.
В Ozon женщине пояснили, что на ее товарах имеется изображение «жестокой сцены», хотя подобные товары других продавцов можно купить без проблем.