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Новосибирские майки с Трампом запретили продавать на маркетплейсе

Новосибирские майки с Трампом запретили продавать на маркетплейсе

18 июля 2024, 06:06
Фото: 1MI
Предпринимательнице из Новосибирска запретили продавать футболки с изображением момента покушения на кандидата в президенты США.

Предпринимательнице из Новосибирска администрация сайта Ozon запретила торговать футболками с изображением момента недавнего покушения на американского политика Дональда Трампа.

Напомним, всего через несколько часов после инцидента в интернете появились объявления о продаже таких маек. Жительница Новосибирска утверждает, что именно она является автором идеи, подхваченной сейчас многими изготовителями маек с рисунками.

По мнению предпринимательницы, у Ozon есть «свои» продавцы, от которых площадка получает выгоды «напрямую». Ее же майки, несмотря на определенное количество заказов, остаются на складе, сообщает Mash Siberian.

В Ozon женщине пояснили, что на ее товарах имеется изображение «жестокой сцены», хотя подобные товары других продавцов можно купить без проблем.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Ozon#Продажи#Трамп#Футболки
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