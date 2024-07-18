Очередной трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
В Ленинском районе Новосибирска на улице Широкой в четверг, 18 июля, с рельсов сошел трамвай. Об аварии сообщают очевидцы в социальных сетях.
Горожанка, рассказавшая о происшествии, сняла видео — на кадрах видно, что несколько трамваев из-за аварии не могут продолжить движение.
«Как долго будет продолжаться безответственное отношение властей к рельсовому транспорту? Мэрия Новосибирска должна ответить перед гражданами за состояние городского рельсового транспорта: стоимость проезда растет каждый год, а пути не менялись уже лет 40», — прокомментировала инцидент сибирячка.