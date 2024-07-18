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Очередной трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

Очередной трамвай сошел с рельсов в Новосибирске

18 июля 2024, 03:31
Фото: atas.info
В Ленинском районе Новосибирска с рельсов сошел трамвай, сообщают очевидцы.

В Ленинском районе Новосибирска на улице Широкой в четверг, 18 июля, с рельсов сошел трамвай. Об аварии сообщают очевидцы в социальных сетях.

Горожанка, рассказавшая о происшествии, сняла видео — на кадрах видно, что несколько трамваев из-за аварии не могут продолжить движение.

«Как долго будет продолжаться безответственное отношение властей к рельсовому транспорту? Мэрия Новосибирска должна ответить перед гражданами за состояние городского рельсового транспорта: стоимость проезда растет каждый год, а пути не менялись уже лет 40», — прокомментировала инцидент сибирячка.
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Авария#Трамвай#Ленинский район
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