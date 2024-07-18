По несколько дней не могут попасть новосибирцы в паспортный стол — стоят с ночи

По словам сибирячки, которая оказалась в затруднительном положении, она уже приходит сюда третий день подряд. Попасть к специалисту ей необходимо, чтобы заменить паспорт. Но это никак не удается. Во-первых, кабинет работает только два раза в неделю полдня. Во-вторых, специалисты не успевают принять всех желающих.