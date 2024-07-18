По несколько дней не могут попасть новосибирцы в паспортный стол — стоят с ночи

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
По словам сибирячки, которая оказалась в затруднительном положении, она уже приходит сюда третий день подряд. Попасть к специалисту ей необходимо, чтобы заменить паспорт. Но это никак не удается. Во-первых, кабинет работает только два раза в неделю полдня. Во-вторых, специалисты не успевают принять всех желающих.
Люди приезжают глубокой ночью, чтобы занять место в очереди в надежде, что они успеют попасть на прием.
Есть электронная запись, но посетителей всё равно принимают в порядке живой очереди.
«Мы встали полчетвертого утра, чтобы приехать и занять очередь в паспортный стол. Сейчас полпятого утра. Тут уже стоят люди, мы одиннадцатые. В прошлый раз успели пройти 13 человек», — говорит посетительница.
Позднее женщина добавила, что не все, кто стоит в очереди, успеют попасть на прием. Им придется ждать с ночи в следующий раз.
«40 минут до открытия, и вот столько людей. Из них не пройдет сегодня даже половина. Люди сегодня дежурили сегодня с 2 часов ночи».
В полиции не смогли оперативно дать комментарий. Редакция Atas.info направила запрос.