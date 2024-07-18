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Published Сегодня, 09:02

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Updated Сегодня, 09:04

Новосибирцы жалуются на необходимость ночью занимать очередь в паспортный стол

По несколько дней не могут попасть новосибирцы в паспортный стол — стоят с ночи

18 июля 2024, 09:02
Фото: 1MI

Новосибирцы жалуются на необходимость ночью занимать очередь в паспортный стол

Жители Новосибирска выстаивают очереди несколько дней, чтобы попасть на прием по вопросам миграции в отдел полиции №6 «Октябрьский», рассказали участники ситуации.

По словам сибирячки, которая оказалась в затруднительном положении, она уже приходит сюда третий день подряд. Попасть к специалисту ей необходимо, чтобы заменить паспорт. Но это никак не удается. Во-первых, кабинет работает только два раза в неделю полдня. Во-вторых, специалисты не успевают принять всех желающих.

Люди приезжают глубокой ночью, чтобы занять место в очереди в надежде, что они успеют попасть на прием.

Видео: vk.com/АСТ-54

Есть электронная запись, но посетителей всё равно принимают в порядке живой очереди.

«Мы встали полчетвертого утра, чтобы приехать и занять очередь в паспортный стол. Сейчас полпятого утра. Тут уже стоят люди, мы одиннадцатые. В прошлый раз успели пройти 13 человек», — говорит посетительница.

Позднее женщина добавила, что не все, кто стоит в очереди, успеют попасть на прием. Им придется ждать с ночи в следующий раз.

«40 минут до открытия, и вот столько людей. Из них не пройдет сегодня даже половина. Люди сегодня дежурили сегодня с 2 часов ночи».
Видео: vk.com/АСТ-54

В полиции не смогли оперативно дать комментарий. Редакция Atas.info направила запрос.

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#Алёна Рогонова#Общество#Видео#Новосибирск#Полиция
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