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Published Сегодня, 05:29

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Сейчас центральный фонтан Первомайского сквера выглядит так

Почему не работают фонтаны в Первомайском сквере, объяснили в мэрии Новосибирска

18 июля 2024, 05:29
Фото: Юрий Фомиченко / atas.info
Сейчас центральный фонтан Первомайского сквера выглядит так
Уже несколько дней, несмотря на жаркую погоду фонтаны в Первомайском сквере стоят выключенными, в мэрии пояснили, почему так происходит.

Фонтаны в Первомайском сквере не работают по причине неисправности в системе электроснабжения, сообщили корреспонденту Atas.info в мэрии Новосибирска.

«МКУ „Городской фонтан“ приступило к выполнению работ по устранению неисправностей и планирует завершить их в ближайшее время», — сказано в официальном ответе.

В мэрии уточнили, что в обычное время фонтаны в городе Новосибирске работают в ежедневном режиме:

  • в парковых территориях и площадях — с 12 до 22 часов;
  • на территориях малых скверов, расположенных вблизи жилых домов — с 10 до 21 часа.
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В конце июня из канализационного люка в Первомайском сквере недалеко от фонтана забила вода. Напомним, реконструкцию площадки не могут завершить продолжительное время, ее сроки постоянно переносят.

В июле свой пост покинул директор МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Фонтан#Реконструкция Первомайского сквера
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