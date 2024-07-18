Почему не работают фонтаны в Первомайском сквере, объяснили в мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
Фонтаны в Первомайском сквере не работают по причине неисправности в системе электроснабжения, сообщили корреспонденту Atas.info в мэрии Новосибирска.
«МКУ „Городской фонтан“ приступило к выполнению работ по устранению неисправностей и планирует завершить их в ближайшее время», — сказано в официальном ответе.
В мэрии уточнили, что в обычное время фонтаны в городе Новосибирске работают в ежедневном режиме:
В конце июня из канализационного люка в Первомайском сквере недалеко от фонтана забила вода. Напомним, реконструкцию площадки не могут завершить продолжительное время, ее сроки постоянно переносят.
В июле свой пост покинул директор МКУ «Горфонтан» Валерий Науменко.