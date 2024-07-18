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Расторгнуть контракт на ремонт Октябрьского моста собирается мэрия Новосибирска

Расторгнуть контракт на ремонт Октябрьского моста собирается мэрия Новосибирска

18 июля 2024, 05:40
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Мэрия Новосибирска рассматривает расторжение контракта с подрядчиком «СпецТрансСтрой», который в настоящий момент занимается ремонтом Октябрьского моста.

Основные недовольства связаны с низкими темпами работ, причиной которых стали финансовые проблемы. Несмотря на опыт организации, есть все предпосылки, что сроки завершения будут сорваны. Это следует из заявления руководителя Дептранса Иосифа Кодалаева.

«Мы понимаем, что еще немного времени, и подрядчик совсем остановится», — констатировал Кодалаев.

По расчетам, на объекте должны работать 60 человек, но фактически — от 8 до 20. В связи с этим мэрия собирается поставить вопрос о расторжении контракта.

Видео: atas.info

Между тем, несколько дней назад глава Дептранса утверждал, что к подрядчику ремонта Октябрьского моста большинство претензий снято. Мост отремонтирован на 57%, но к поставленным срокам работы навряд ли завершат.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Видео#Новосибирск#Октябрьский мост
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