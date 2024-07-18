Рост организованной преступности в России — стоит ли опасться новосибирцам

Posted 18 июля, 08:40
Published 18 июля, 08:40
Modified 18 июля, 08:42
Updated 18 июля, 08:42
В России резко увеличилось количество преступлений, совершаемых организованными группами, говорится в отчете МВД по состоянии преступности в России с января по май 2024 года.
По данным полиции, с января по май 2024 года организованными группами на территории России совершено почти 17 тысяч преступлений. По мнению экспертов, такого обилия злодеяний ОПГ не наблюдалось с 90-х годов.
За тот же период 2023 года группы преступников совершили 13,6 тысяч уголовных деяний.
Львиную долю расследованных преступлению совершают бывалые рецидивисты, попадавшие уже в поле зрение следственных органов, сообщают «Новые Известия».
Что же касается Новосибирской области, то по общему количеству зарегистрированных с начала года преступлений, она попала в список благополучных — их стало меньше на 16,2%.
Особо стоит отметить снижения числа правонарушений связанных с наркотиками — на 55,2%. В общей массе преступлений связанные с запрещенными веществами уголовные дела составляют лишь 5,3%, тогда как в соседней Омской области таких дел стало на 16,3% больше.