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Posted 18 июля, 08:40

Published 18 июля, 08:40

Modified 18 июля, 08:42

Updated 18 июля, 08:42

Полицейские рассказали, стоит ли новосибирцам опасаться роста преступлений

Рост организованной преступности в России — стоит ли опасться новосибирцам

18 июля 2024, 08:40
Фото: 1MI.

Полицейские рассказали, стоит ли новосибирцам опасаться роста преступлений

В России зафиксировано резкое увеличение числа преступлений, совершенных организованными группами, следует из аналитического отчета МВД за первые пять месяцев 2024 года.

В России резко увеличилось количество преступлений, совершаемых организованными группами, говорится в отчете МВД по состоянии преступности в России с января по май 2024 года.

По данным полиции, с января по май 2024 года организованными группами на территории России совершено почти 17 тысяч преступлений. По мнению экспертов, такого обилия злодеяний ОПГ не наблюдалось с 90-х годов.

За тот же период 2023 года группы преступников совершили 13,6 тысяч уголовных деяний.

Львиную долю расследованных преступлению совершают бывалые рецидивисты, попадавшие уже в поле зрение следственных органов, сообщают «Новые Известия».

Что же касается Новосибирской области, то по общему количеству зарегистрированных с начала года преступлений, она попала в список благополучных — их стало меньше на 16,2%.

Особо стоит отметить снижения числа правонарушений связанных с наркотиками — на 55,2%. В общей массе преступлений связанные с запрещенными веществами уголовные дела составляют лишь 5,3%, тогда как в соседней Омской области таких дел стало на 16,3% больше.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирская область#Полиция#Наркотики#Преступления
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