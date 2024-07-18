С земляками по контракту будут служить более 200 человек из Новосибирской области

Гражданам, заключившим контракт на службу в новосибирских подразделениях, планируется дополнительно выплачивать 200 тысяч рублей. Единовременная выплата для них при заключении контракта будет состоять из двух частей — федеральной в 195 тысяч рублей и региональной — 405 тысяч рублей, что суммарно составит 600 тысяч рублей.