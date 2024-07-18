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С земляками по контракту будут служить более 200 человек из Новосибирской области

С земляками по контракту будут служить более 200 человек из Новосибирской области

18 июля 2024, 04:41
Фото: 1MI
Жители региона с начала июля могут заключить контракт и служить со своими земляками, следует из сообщения правительства Новосибирской области.

Около 200 человек из Новосибирской области, заключивших контракт с Министерством обороны, будут служить со своими земляками. В начале июля в регионе расширены возможности по комплектованию воинских подразделений, сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Предложение о комплектовании подразделения, состоящего только из жителей Новосибирской области, выдвинутое правительством региона совместно с областным военным комиссариатом по просьбам желающих заключить контракт на воинскую службу, было поддержано Министерством обороны РФ.

Гражданам, заключившим контракт на службу в новосибирских подразделениях, планируется дополнительно выплачивать 200 тысяч рублей. Единовременная выплата для них при заключении контракта будет состоять из двух частей — федеральной в 195 тысяч рублей и региональной — 405 тысяч рублей, что суммарно составит 600 тысяч рублей.

Подробнее о воинской службе по контракту можно узнать по бесплатному номеру «горячей линии» 117.

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#Юрий Фомиченко#Контракт#СВО#Воинская служба#Министерство обороны#Дополнительная выплата
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