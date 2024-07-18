Самая большая школа откроется в Новосибирске 1 сентября

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Площадь современного четырехэтажного здания превышает 25 тысяч кв. метров. Здесь есть всё, что необходимо для комфортного обучения и развития детей: просторные кабинеты, лабораториями, три спортзала, актовый зал на 500 мест, театральная студия, 25-метровый бассейн.
Здание лицея №185 расположено на улице Тургенева, 84, степень его готовности оценивают как высокую.
«Планируем открыть к 1 сентября. Полностью закуплено оборудование, осталось его только смонтировать. Общая стоимость строительства составила около двух миллиардов рублей», — сказал мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
В мэрии отмечают проблему дефицита школьных мест в Октябрьском районе, поэтому объект очень важен для системы образования. Лицей — самое большое учебное заведение общего образования, рассчитан на 975 мест.
«Лицей имеет инженерную направленность. Здесь есть компьютерный класс, класс робототехники, в целом, всё функционально продумано», — говорит Максим Кудрявцев.
Строительство нового здания лицея No 185 стартовало в начале 2023 года. Ранее здесь находилось старое здание лицея площадью 4 тысячи кв. метров.
Здание построено по индивидуальному проекту. Главной задачей было встроить школу в небольшую территорию, ограниченную сложившимся микрорайоном.
Директор лицея Игорь Онищенко говорит, что с увеличением площади появились новые возможности для обучения детей, занятий спортом и внеклассных уроков.
«Основная специализация школы — физико-математическая, и в каждой параллели есть физико-математические классы. Есть биологическое и химическое направления обучения С учетом этого были спроектированы и оборудованы лаборатории физики, химии и биологии. Также обустроены кабинеты информатики, робототехники, 3D-моделирования, автопилотирования и другие», — подчеркнул Игорь Онищенко.
Помимо лицея №185 в Октябрьском районе, 1 сентября в Новосибирске начнет работать школа №221 на улице Забалуева Ленинском районе на 825 мест. До конца 2024 года планируют достроить школу №57 на улице Авиастроителей в Дзержинском районе на 825 мест и школу №222 на улице Кубовой в Заельцовском районе на 825 мест.