Самая большая школа откроется в Новосибирске 1 сентября

Помимо лицея №185 в Октябрьском районе, 1 сентября в Новосибирске начнет работать школа №221 на улице Забалуева Ленинском районе на 825 мест. До конца 2024 года планируют достроить школу №57 на улице Авиастроителей в Дзержинском районе на 825 мест и школу №222 на улице Кубовой в Заельцовском районе на 825 мест.