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Сменить концессионера по строительству шести школ планируют в Новосибирске

Сменить концессионера по строительству шести школ планируют в Новосибирске

18 июля 2024, 07:20
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Региональные власти не устраивает простой, вызванный приостановкой работ на фоне возбужденного уголовного дела, заявил вице-губернатор Сергей Нелюбов.

В настоящий момент стройки поставлены на паузу. По официальной версии — из-за отступления от проектных решений. Всего в 2024 году возводят и реконструируют 11 школ, шесть — по концессии. Вопрос о смене концессионеров курирует лично губернатор Андрей Травников.

Напомним, шесть школ по концессии должны были построить до конца 2022 года. Почти сразу работы стали отставать от графика. Позднее выяснилось, что концессионер допустил ошибки при закладке фундаментов.

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#Алёна Рогонова#Образование#Новосибирск#Концессия#Школы
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