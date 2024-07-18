Сменить концессионера по строительству шести школ планируют в Новосибирске

В настоящий момент стройки поставлены на паузу. По официальной версии — из-за отступления от проектных решений. Всего в 2024 году возводят и реконструируют 11 школ, шесть — по концессии. Вопрос о смене концессионеров курирует лично губернатор Андрей Травников.