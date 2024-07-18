Сменить концессионера по строительству шести школ планируют в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В настоящий момент стройки поставлены на паузу. По официальной версии — из-за отступления от проектных решений. Всего в 2024 году возводят и реконструируют 11 школ, шесть — по концессии. Вопрос о смене концессионеров курирует лично губернатор Андрей Травников.
Напомним, шесть школ по концессии должны были построить до конца 2022 года. Почти сразу работы стали отставать от графика. Позднее выяснилось, что концессионер допустил ошибки при закладке фундаментов.