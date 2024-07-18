Стала известна программа авиафестиваля в Мочище под Новосибирском

В воскресенье, 28 июля, на аэродроме «Мочище» пройдет ежегодный авиационный спортивный фестиваль «За нашу победу — на взлет!». В связи с событием будет изменено движение по региональным и местным дорогам, а также некоторых маршрутов наземного и железнодорожного общественного транспорта.