Стала известна программа авиафестиваля в Мочище под Новосибирском

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В воскресенье, 28 июля, на аэродроме «Мочище» пройдет ежегодный авиационный спортивный фестиваль «За нашу победу — на взлет!». В связи с событием будет изменено движение по региональным и местным дорогам, а также некоторых маршрутов наземного и железнодорожного общественного транспорта.
На заседании оргкомитета профильными ведомствами правительства Новосибирской области проработаны вопросы транспортной доступности, безопасности, медицинского сопровождения, культурной и спортивной программы.
В программе авиационного фестиваля — выступления самолетов и вертолетов Вооруженных Сил России, одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения, выступления раритетной авиационной техники разных лет, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика, мотопарапланы, авиамоделисты и запуск воздушных змеев.
Кроме того, состоится выступление Новосибирского фестивального симфонического оркестра Новосибирской филармонии, будет организована выставка военной и гражданской авиационной техники разных лет, выставка автомобильной техники времен Великой Отечественной войны, техники байк-клубов, а также ярмарка сувенирной продукции.
Схемы движения личного, наземного и железнодорожного общественного транспорта опубликованы на сайте регионального минтранса. Будет курсировать 33 пригородных поезда, которые позволят добраться жителям из районов области на авиационный фестиваль. Программа фестиваля размещена на сайте аэродрома «Мочище», а также на сайте регионального минспорта.