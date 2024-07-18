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Стала известна программа авиафестиваля в Мочище под Новосибирском

Стала известна программа авиафестиваля в Мочище под Новосибирском

18 июля 2024, 09:04
Фото: 1MI
На аэродроме «Мочище» под Новосибирском 28 июля пройдет авиационный фестиваль «За нашу победу — на взлет!», следует из сообщения регионального правительства.

В воскресенье, 28 июля, на аэродроме «Мочище» пройдет ежегодный авиационный спортивный фестиваль «За нашу победу — на взлет!». В связи с событием будет изменено движение по региональным и местным дорогам, а также некоторых маршрутов наземного и железнодорожного общественного транспорта.

На заседании оргкомитета профильными ведомствами правительства Новосибирской области проработаны вопросы транспортной доступности, безопасности, медицинского сопровождения, культурной и спортивной программы.

В программе авиационного фестиваля — выступления самолетов и вертолетов Вооруженных Сил России, одиночные и групповые пилотажи гражданской авиации и авиации общего назначения, выступления раритетной авиационной техники разных лет, воздушные шары, парашютные прыжки и купольная акробатика, мотопарапланы, авиамоделисты и запуск воздушных змеев.

Кроме того, состоится выступление Новосибирского фестивального симфонического оркестра Новосибирской филармонии, будет организована выставка военной и гражданской авиационной техники разных лет, выставка автомобильной техники времен Великой Отечественной войны, техники байк-клубов, а также ярмарка сувенирной продукции.

Схемы движения личного, наземного и железнодорожного общественного транспорта опубликованы на сайте регионального минтранса. Будет курсировать 33 пригородных поезда, которые позволят добраться жителям из районов области на авиационный фестиваль. Программа фестиваля размещена на сайте аэродрома «Мочище», а также на сайте регионального минспорта.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Мочище#Самолеты#Вооруженные Силы#Пилотаж
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