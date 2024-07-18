atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:30

Published Сегодня, 13:30

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Река

Тело пропавшей женщины найдено в реке Чаус Новосибирской области

18 июля 2024, 13:30
Фото: 1MI
Река
Жительницу региона волонтеры и сотрудники экстренных служб искали четыре дня, сегодня было объявлено об обнаружении тела, сообщает СУ СК России по Новосибирской области.

С 14 июля велись работы по поиску жительницы поселка Колывань. Сообщалось, что женщина в босоножках и черном платье вышла из дома и не вернулась. К сожалению, через четыре дня ее тело было обнаружено.

Страшную находку в акватории реки Чаус сделали волонтеры, принимавшие участие в поисковой операции.

«Коченевским межрайонным следственным отделом проводится проверка, по ее результатам будет вынесено соответствующее решение», — уточнили в ведомстве.

Сотрудникам предстоит определить, есть ли в гибели 40-летней женщины криминальная составляющая. Если такой факт подтвердится, то следующим этапом станет возбуждение уголовного дела.

Читайте также:
Одно тело не нашли: двое новосибирцев утонули за день в реке ОбьЧисло утонувших новосибирцев летом 2024 бьет все рекордыСо скалы в Чемале сорвался турист из Новосибирска
#Екатерина Боженович#Общество#Происшествия#Поиск#Вода#Следователи
Подпишитесь
По несколько дней не могут попасть новосибирцы в паспортный стол — стоят с ночи
Сегодня, 09:02
Торнадо испугал жителей Новосибирской области
Сегодня, 12:58
Град, ливни и шквалистый ветер обрушатся на Новосибирскую область 19 июля
Сегодня, 10:31
Заподозренного в педофилии новосибирца суд оставил на свободе
Сегодня, 08:06
Мертвый человек найден у дома напротив «Ауры» в Новосибирске
Сегодня, 06:29
Новосибирские майки с Трампом запретили продавать на маркетплейсе
Сегодня, 06:06