Тело пропавшей женщины найдено в реке Чаус Новосибирской области

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
С 14 июля велись работы по поиску жительницы поселка Колывань. Сообщалось, что женщина в босоножках и черном платье вышла из дома и не вернулась. К сожалению, через четыре дня ее тело было обнаружено.
Страшную находку в акватории реки Чаус сделали волонтеры, принимавшие участие в поисковой операции.
«Коченевским межрайонным следственным отделом проводится проверка, по ее результатам будет вынесено соответствующее решение», — уточнили в ведомстве.
Сотрудникам предстоит определить, есть ли в гибели 40-летней женщины криминальная составляющая. Если такой факт подтвердится, то следующим этапом станет возбуждение уголовного дела.