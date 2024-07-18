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Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Фигура на улице

Торнадо испугал жителей Новосибирской области

18 июля 2024, 12:58
Фото: 1MI
Фигура на улице
Необычное погодное явление успели заснять на видео очевидцы, опубликовавшее его в социальных сетях.

Возле поселка Агролес новосибирцы заметили торнадо. Природное явление успели заснять на видео, которое опубликовали в социальных сетях. Комментаторы разделились? кто-то утверждает, что никакого торнадо нет, другие же отчетливо видят мощный столб.

Напомним, ранее жителей региона предупредили о непогоде. Синоптики рассказали, что новосибирцев ждет мощный ливень, град и грозы. Людей просят внимательно относиться к вопросам безопасности.

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