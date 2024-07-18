Торнадо испугал жителей Новосибирской области

Возле поселка Агролес новосибирцы заметили торнадо. Природное явление успели заснять на видео, которое опубликовали в социальных сетях. Комментаторы разделились? кто-то утверждает, что никакого торнадо нет, другие же отчетливо видят мощный столб.



Напомним, ранее жителей региона предупредили о непогоде. Синоптики рассказали, что новосибирцев ждет мощный ливень, град и грозы. Людей просят внимательно относиться к вопросам безопасности.